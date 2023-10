Uma mulher suspeita de roubar cães foi presa pelo Departamento de Polícia de Orlando, nos EUA, após ser pega em flagrante. De acordo com o portal The Dodo, ela estava acompanhada de um cãozinho coberto de pelos, em condições de falta de cuidado.

“Ficou muito claro que esse garotinho precisava de ajuda que não estava recebendo em casa”, disse Dannielle Southon, fundadora da Central Florida Fosters, ao The Dodo. “[Foi] obviamente de partir o coração.”

Depois de prender a suspeita, a polícia encaminhou o cachorro, chamado Sullivan, para um abrigo de animais próximo. Apesar do resgate, o verdadeiro dono do animal não estava em condições de recuperá-lo. Sendo assim, Southon se ofereceu como mãe adotiva do pet.

“Ver a foto dele realmente tocou meu coração”, disse Southon. “Eu sabia desde quando o conheci que ele seria um amor, pois ele imediatamente começou a me dar beijos quando o conheci.”

Contudo, antes de deixar o abrigo, Sullivan recebeu um tratamento de realeza. Seus pelos foram aparados, revelando uma adorável feição.

“Oh meu Deus, que mudança!” Southon disse. “Não consigo imaginar o quão melhor ele se sente depois de se livrar daquele cabelo sujo e fedorento.”

Leia mais um relato sobre animais:

Vida nova e reencontro

Aos cuidados de Southon, a vida do cãozinho foi completamente mudada.

Excesso de fofura: cachorro esconde uma feição adorável por trás dos pelos (Reprodução/Danielle Southon)

“Ele é definitivamente muito brincalhão – o que não é surpreendente, dada a sua idade [1,5 anos] – e sai da concha todos os dias”, disse Southon. “Ele é tão descontraído e tranquilo também, o que é ótimo para quem quer um cachorro bom e versátil!”

Depois de algum tempo em seu novo lar, Sullivan teve a oportunidade de se reconectar com a oficial responsável por seu resgate. O momento foi tomado pela emoção.

“Ela chorou, eu chorei. [Só] ver o quão feliz ele estava com ela foi tão emocionante”, disse Southon. “Ela não conseguia superar o quão lindo ele estava e ficava dizendo que ele parecia um cachorro totalmente diferente agora.”

Apesar do avanço na vida de Sullivan, sua mãe adotiva ainda tem expectativas de encontrar um lar definitivo ao cãozinho.

“Ele foi vacinado e agora está aceitando inscrições para sua casa FurEver!” Southon disse. “Vamos encontrar para esse garoto o tipo de lar que ele merece!”