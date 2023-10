Ex tenta mudar nomes das crianças sem avisar, e pai fica chocado

Uma separação pode ser um processo difícil, especialmente quando há crianças envolvidas. Geralmente, ex-casais estabelecem regras para o futuro, como decisões sobre moradia e a introdução de novos parceiros na vida das crianças.

No entanto, para um homem em particular, a situação se tornou muito mais complexa quando sua ex-companheira anunciou seu casamento. Inicialmente, ela manteve-o informado, mas isso mudou rapidamente, e ela até mesmo moveu seu futuro marido para sua casa sem informar o pai de seus filhos. Além disso, ela teve uma conversa com as crianças sobre a possibilidade de mudar seus sobrenomes sem o conhecimento prévio dele, relatou o pais das crianças ao Mirror.

O homem desabafou sobre a situação afirmando: "minha ex está se casando e conversou com meus filhos sobre a mudança de seus sobrenomes para coincidir com o sobrenome dela. Essa conversa ocorreu sem meu conhecimento prévio e, na minha opinião, foi coercitiva".

Ele continuou dizendo que o que torna a situação ainda pior é que ele mal sabe alguma coisa sobre o novo marido.

Ele tentou conversar com o novo marido em várias ocasiões, mas este se limitou a respostas curtas e mostrou pressa para se afastar. Ele nem mesmo sabia o sobrenome dele até que sua ex-companheira o abordou para adicioná-lo ao sobrenome das crianças. Ele ficou sem palavras e não deu uma resposta imediata.

O homem listou suas razões para não querer que isso aconteça: ele acredita que as crianças estão sendo "manipuladas" para pensar que é uma boa ideia, não quer que as crianças fiquem com um "sobrenome estúpido" se o casal se separar, não gosta de sobrenomes compostos e alega que os sobrenomes "não são únicos".

Para concluir, ele revelou que tem a guarda compartilhada das crianças desde a separação e que está em um relacionamento com sua esposa atual há sete anos. Ele acrescentou que ela tem um ótimo relacionamento com seus filhos e com sua ex-companheira. Ele perguntou aos leitores se estaria errado em não querer que a mudança de nome aconteça.

pexels-cottonbro-studio-6667297

Vale lembrar que, segundo a legislação do Reino Unido, se o pai tiver a responsabilidade parental, ele pode simplesmente recusar a mudança de nome. No entanto, a mãe pode solicitar que a escola utilize o nome composto como nome "conhecido", mas não pode formalmente alterá-lo sem o consentimento do pai, a menos que obtenha uma ordem judicial. As chances de ela seguir adiante com isso e arcar com os custos, bem como de obter a ordem quando o pai está envolvido e se opõe, são mínimas.

Em uma dica para lidar com as crianças, uma pessoa sugeriu explicar que os nomes são importantes e que eles foram cuidadosamente escolhidos no nascimento. Ambos os pais devem concordar com mudanças significativas como essa. No futuro, quando as crianças tiverem 18 anos, poderiam decidir se desejam fazer a mudança. No entanto, a probabilidade de que isso aconteça é baixa. Se a ex-companheira reagir negativamente, o pai poderia sugerir que, se todos estão tão interessados em combinar os nomes das crianças, ela e seu noivo também poderiam mudar seus sobrenomes para o sobrenome do pai.

Essa situação destaca os desafios emocionais e legais que podem surgir em famílias após uma separação, quando decisões importantes envolvendo os filhos estão em jogo.