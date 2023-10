Espelho: estratégia surpreendente para conter furtos em lojas

A crescente presença de estações de autoatendimento em supermercados e outros varejistas trouxe consigo uma medida única para dissuadir possíveis ladrões: espelhos. Esta estratégia, inicialmente considerada voltada para garantir que os compradores se vejam bem antes de finalizar suas compras, tem uma função surpreendente.

Diferentemente do que se pensava, esses dispositivos refletores não estão ali para melhorar a autoimagem dos compradores, mas sim para fazer com que possíveis ladrões se sintam culpados.

Embora possa parecer ineficaz, pois os ladrões presumivelmente roubariam sem serem monitorados, os espelhos têm sido comprovadamente eficazes em induzir sentimentos de culpa, revela o New York Post.

pexels-gustavo-fring-4971948

De acordo com um estudo de 1976 publicado na revista "Letters on Behavioral Evolutionary Science", pessoas que estão em situações de "autoconsciência", como diante de um espelho, são menos propensas a se envolver em comportamentos "antinormativos", como roubar ou trapacear, em comparação com aquelas que não estão.

Os participantes do estudo, quando expostos aos espelhos, tiveram sua "autoconsciência privada ativada" e isso influenciou suas "tomadas de decisão", apesar da falta de pistas sociais. Os resultados sugerem que o comportamento socialmente desejável é influenciado pelos espelhos.

No entanto, os autores do estudo admitem que o mecanismo por trás do efeito da autoconsciência sobre o comportamento ainda não é bem compreendido. É possível que o espelho faça as pessoas "refletirem" sobre o crime antes mesmo de cometê-lo.

Embora os espelhos sejam uma estratégia interessante, especialistas argumentam que não são suficientes para prevenir furtos nas caixas de autoatendimento, que são notoriamente suscetíveis a roubos devido à falta de pessoal.

Golpes incluem pesar carne como se fosse fruta e até escanear códigos de barras falsificados presos aos pulsos das pessoas antes de sair sem pagar. Adrian Beck, professor emérito da Universidade de Leicester no Reino Unido, especializado em perdas no varejo, afirma que "se uma loja de varejo tiver 50% das transações via autoatendimento, as perdas serão 77% maiores do que a média".

Além dos furtos, estudos mostram que esses quiosques automatizados tornam as pessoas mais solitárias e menos empáticas devido à falta de interação humana, enquanto um advogado adverte que as lojas os usam para incriminar injustamente clientes inocentes por roubo.

Alguns até acusaram as caixas de autoatendimento de "roubar" dos clientes, oferecendo a opção de deixar até 25% de gorjeta pelo serviço prestado por eles mesmos.