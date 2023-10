Especialista em casamentos: evite esses erros para um dia perfeito

Planejar o casamento dos sonhos é o objetivo de muitas noivas, mas algumas surpresas desagradáveis podem transformar o grande dia em um pesadelo. Nesse sentido, uma experiente especialista em casamentos que deu entrevista ao New York Post tem dicas valiosas para evitar problemas e garantir que tudo saia como planejado.

Samantha Gilchrist, uma guru de casamentos com 15 anos de experiência no Reino Unido, compartilhou suas regras essenciais para evitar situações constrangedoras no dia do casamento.

Seja seletivo

Uma lista de convidados cuidadosamente selecionada é fundamental. Certifique-se de que todos que você convidarão seguirão suas regras e entenderão suas expectativas.

Evite interrupções indesejadas durante a cerimônia. Se você optar por permitir crianças no casamento, peça aos pais que saiam com os pequenos se eles começarem a se incomodar.

Presenteie os noivos

Não chegue de mãos vazias. Leve um presente, seja ele em dinheiro, algo para a casa dos noivos ou algo pessoal e artesanal. A ausência de um presente pode ser constrangedora.

Buque-de-noiva-Trung-Nguyen-Pexels-1

Imagem: Trung Nguyen / Pexels

Dress code para a equipe

Certifique-se de que todos os fornecedores do seu casamento estejam vestidos apropriadamente. Eles devem parecer profissionais, mas não devem se confundir com os padrinhos ou damas de honra.

Fuja do roxo cadbury

Evite cores de moda que podem envelhecer as fotos. A cor roxa Cadbury já foi popular, mas pode ser difícil de combinar com outros tons e não funciona bem em decorações de casamento.

Casamento-2-sergio-souza-Pexels-1

Imagem: Sergio Souza / Pexels

Ofereça mocktails

Lembre-se de seus convidados que não bebem álcool. Ofereça opções não alcoólicas deliciosas no bar para que todos possam desfrutar de bebidas saborosas.

Alimente seus convidados

Muitas vezes, todos passam horas sem comer até a hora do casamento. Certifique-se de que haja comida disponível para satisfazer a fome de todos antes da recepção.

Siga essas regras e seu casamento tem mais chances de ser um evento perfeito e livre de surpresas desagradáveis. Lembre-se de que o mais importante é que esse dia especial seja inesquecível para todos os envolvidos.