Deserdados por engano pelo pai "analfabeto" ganham parte de fortuna de R$ 2,8 milhões

Em uma reviravolta surpreendente, Hope Dillon, 65 anos, Leonard Grizzle, 64 anos, e Jo-Ann Morris, 62 anos, afirmaram que seu pai, Kenneth Grizzle, sempre teve dificuldades com a leitura, chegando a ditar cartões de Natal. Apesar de ter cinco filhos com duas mulheres diferentes, seu patrimônio e sua casa no leste de Londres foram legados à sua segunda parceira, Theodora Richefond, deixando seus três filhos mais velhos com nada.

No entanto, os irmãos entraram com uma ação judicial, alegando que seu pai deve tê-los deserdado por engano, já que sempre planejou que a antiga casa da família no leste de Londres fosse deles.

Agora, um juiz do Tribunal Superior decidiu a favor deles, concluindo que seu pai não poderia ter compreendido que os estava excluindo quando fez o testamento, em 2013.

A Juíza Auxiliar Katherine MacQuail afirmou que, embora a alfabetização de Mr. Grizzle tivesse melhorado ao longo dos anos, ele não poderia ter entendido o efeito do testamento que assinou sozinho.

Ela ordenou que uma cláusula do testamento fosse anulada, resultando em que os três irmãos Grizzle recebessem uma parcela de 110 mil libras (aproximadamente R$ 450 mil) da casa em Forest Gate, que compartilharão com os meio-irmãos Lee e Kym Richefond.

Kenneth Grizzle, que faleceu em 2019 aos 83 anos, teve Lee e Kym com a Sra. Richefond e também criou o filho dela, Gary, de um relacionamento anterior, vivendo em uma casa que compraram em East Ham em 1992, enquanto ainda eram proprietários da casa em Forest Gate. Seu testamento de 2013 legou a Gary, Lee e Kym sua parte na casa de East Ham, mas concedeu à Sra. Richefond o direito de permanecer lá pelo resto de sua vida.

Idoso-triste-Cottonbro-Studio-Pexels

Imagem: Cottonbro Studio / Pexels

Luta judicial

Desafiando o testamento, os irmãos Grizzle argumentaram que seu pai sempre quis que eles eventualmente herdassem a casa de Forest Gate. Acreditavam que esse era o efeito de seu testamento, mas estavam enganados porque ele não conseguia ler bem o suficiente para entender seus termos, alegaram. O tribunal ouviu que não havia evidências de que o Sr. Grizzle conseguisse ler e escrever, e, portanto, compreender os termos de seu testamento.

A decisão da juíza foi de que o Sr. Grizzle era um homem "orgulhoso", com "mente afiada e boa memória", mas ele provavelmente melhorou sua capacidade de leitura ao longo dos anos e desenvolveu estratégias para se virar. "Nada do que ouvi me permite concluir que Kenneth conseguiria, sem assistência de alguém que entendesse o documento, compreender completamente o testamento e suas consequências legais", disse a juíza McQuail.

Com a anulação da cláusula em seu testamento que deixava o restante de seu patrimônio como inválida, a casa terá que ser compartilhada entre os três irmãos Grizzle e os meio-irmãos Lee e Kym.

Theodora, enquanto isso, permanece com o direito de ficar na outra casa pelo resto de sua vida, levantou o The Mirror. Esta batalha legal ressalta a importância de garantir que testamentos sejam compreendidos e redigidos de maneira clara e precisa para evitar disputas futuras.