Descobrindo sabores: bebê diverte a internet com reações engraçadas às frutas azedas

Com apenas um ano, começa a emocionante fase da introdução de novos alimentos. A exploração de sabores, aromas e texturas levou um bebê a experimentar diversas frutas azedas, proporcionando momentos hilariantes capturados pela sua mãe e rapidamente viralizaram na internet. O vídeo já alcançou mais de 2 milhões de visualizações e curtidas nas redes sociais, com todos se divertindo com as reações adoráveis do bebê!

Larissa, filha da dentista Patrícia Oliveira, estava prestes a conhecer três frutas novas: maracujá, morango e kiwi. Para eternizar esses momentos especiais, a mãe decidiu gravar as reações da criança, mas não esperava as expressões surpreendentes dela.

A garotinha fez caretas engraçadas a cada mordida, mostrando que talvez não estivesse muito satisfeita com o gosto azedo, mas surpreendentemente, chorou quando a mãe retirou as frutas. Larissa começou com o kiwi e sua expressão ao dar a primeira mordida era impagável!

Desafiando o kiwi

Larissa teve dificuldade para morder o kiwi, mas quando finalmente conseguiu colocar um pedaço na boca, fechou os olhos e fez uma careta hilariante!

Apesar de sua reação inicial, quando a mãe afastou o kiwi, ela fez birra e quis mais. Crianças, quem as entende?

Na segunda tentativa, ela fez outra careta, mas parecia estar mais acostumada. A forma como ela franzia o rosto era incrível!

A vez do morango

O morango foi a próxima experiência. Larissa pegou a fruta e examinou cuidadosamente antes de levar à boca.

Quando deu a primeira mordida, não pôde evitar outra careta!

Apesar das caretas, Larissa devorou o morango rapidamente. Um orgulho para sua mãe, que é nutricionista, com certeza!

Surpreendida pelo maracujá

Finalmente, chegou a hora da fruta mais azeda, o temido maracujá. Se você esperava que Larissa detestasse, se enganou. A criança simplesmente adorou!

Ela não fez nenhuma careta ao experimentar o maracujá; pelo contrário, parecia bastante ansiosa.

Quando a mãe apareceu com a fruta, Larissa ficou empolgada na cadeira.

“Está gostoso?” perguntou Patrícia. E Larissa fez questão de sorrir e pedir mais. Uma verdadeira expert!

Na internet, todos se derreteram com a fofura de Larissa.

“Mesmo fazendo caretas, ela continua comendo. Essa criança é incrível. Vai crescer muito saudável”, comentou uma usuária.

E lá está Larissa, toda suja de frutas, esbanjando felicidade!

