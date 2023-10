Como brinquedos de mastigar podem ajudar a melhorar a memória de cães ansiosos

Se você acha que seu cão está passando por momentos difíceis, talvez um brinquedo para mastigar seja a solução. Um novo estudo publicado no periódico "Applied Animal Behaviour Science" sugere que dar um brinquedo de mastigar a um cão ansioso pode, na verdade, melhorar sua memória.

Pesquisadores da Auburn University, no Alabama (EUA), examinaram o efeito da mastigação na cognição de cães e o New York Post levantou a pesquisa. Treinadores que haviam trabalhado com os cães por pelo menos um mês antes do experimento preencheram um questionário para avaliar o nível de "medo" dos animais.

O estudo avaliou o desempenho de 34 labradores que realizaram uma tarefa de memória de trabalho, na qual tiveram que lembrar em qual balde um petisco foi colocado ao longo do tempo.

Antes da tarefa, os cães receberam um brinquedo para mastigar por cinco minutos, enquanto um programa de computador registrava a frequência das mordidas.

Cachorro-Blue-Bird-Pexels

Imagem: Blue Bird / Pexels

Mastigação

Os pesquisadores descobriram que, nos cães com alto nível de medo, uma mastigação mais frequente quando tinham acesso ao brinquedo estava associada a uma melhor memória de trabalho espacial. O oposto foi observado nos cães com baixo nível de medo.

Os pesquisadores acreditam que, nos cães ansiosos, mastigar algo pode ajudá-los a se concentrar e diminuir a excitação fisiológica, enquanto nos cães mais calmos, mastigar pode ser uma distração.

A Dra. Deborah Wells, especialista em comportamento e bem-estar animal da Queen's University Belfast, que não participou do estudo, explicou que, para cães ansiosos, a mastigação pode ter um efeito terapêutico, possivelmente ajudando a reduzir os níveis de cortisol e estresse.

Cachorro-Josh-Sorenson-Pexels

Imagem: Josh Sorenson / Pexels

Benefícios

No entanto, o estudo sugere que a mastigação pode beneficiar tanto cães ansiosos quanto cães não ansiosos quando se trata de memória de longo prazo. Em um dia diferente da tarefa dos baldes, os pesquisadores deram aos cães uma tarefa de labirinto que precisavam reaprender.

"Descobrimos também que os cães com maior intensidade máxima de mordida apresentaram melhor desempenho no teste do labirinto", escreveram os autores do estudo. "Esses resultados são os primeiros a sugerir que mastigar pode ter benefícios positivos na cognição de cães e que essa relação pode ser mais evidente em cães com alto nível de medo".

Se você tem um cão ansioso, oferecer um brinquedo para mastigar pode ser uma maneira eficaz de ajudá-lo a se sentir mais calmo e focado, ao mesmo tempo em que melhora sua memória.