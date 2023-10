Cirurgião de Houston transforma crianças em super-heróis

Após cirurgias muitas vezes intensas, o cirurgião plástico Dr. Matthew Greives tem como objetivo fazer seus pequenos pacientes sorrirem quando se olham pela primeira vez no espelho. "Você faz alguém sorrir, e isso é o melhor remédio", diz Greives, de 43 anos, chefe de cirurgia plástica na UT Health Houston e no Children's Memorial Hermann Hospital (EUA).

Especializado em reconstrução craniofacial, ele trabalha com crianças que têm trauma no rosto ou crânio ou problemas congênitos com o cérebro, crânio ou face.

Depois que as crianças passam por cirurgias na cabeça, geralmente precisam de uma faixa para reduzir o inchaço e ajudar na cicatrização. Normalmente é uma gaze entediante ou uma bandagem ACE, "nada especial", diz Greives.

Segundo a People, por algum tempo, ele puxava as pontas para fazer orelhas de coelho ou de urso de pelúcia. Mas nos últimos cinco anos, ele elevou o nível, criando Minions, Homem-Aranha, Capitão América, Flash, Batman e outros personagens nas bandagens das crianças. "Eu realmente gosto do fato de que toda a minha equipe entra nisso", acrescenta. "Eles estão sempre pensando em coisas novas para experimentar".

"As crianças, as famílias e as enfermeiras agora têm algo legal para focar sua atenção? algo para deixá-los um pouco mais felizes", acrescenta. "É uma maneira de tornar a experiência de estar no hospital mais divertida e menos assustadora".

"Você está transformando algo que é assustador ou entediante e medicinal em algo mais amigável para as crianças", continua Greives. "É procurar oportunidades para acrescentar um pouco de sol em tudo o que fazemos. Ficamos tão presos na medicina com o que realmente precisamos fazer, mas você pode fazer um pouco mais e fazer uma grande diferença".