Cientistas revelam faixa de temperatura perfeita para dormir rapidamente

Em busca de uma noite de sono perfeita, muitos enfrentam o dilema de um quarto muito quente ou muito frio. No entanto, cientistas e especialistas do sono agora compartilham a faixa de temperatura ideal para garantir um descanso revigorante, como aponta o Mirror.

Segundo a Fundação Nacional do Sono, a temperatura ideal para um sono de qualidade varia entre 15 e 19 graus Celsius (ou 60-67 Fahrenheit). Mas um novo estudo publicado na revista "Science of The Total Environment" revela que essa faixa pode não ser a melhor para todos.

A pesquisa acompanhou 50 participantes com mais de 65 anos ao longo de 12 meses. Eles utilizaram monitores de sono para rastrear agitação, duração do sono e eficiência do sono, enquanto sensores ambientais monitoravam as temperaturas dos quartos. Embora o estudo tivesse um tamanho de amostra pequeno e se limitasse a moradores de Boston, nos EUA, especialistas ainda destacam sua importância.

pexels-gary-barnes-6248500

O professor Phil Gehrman, especialista em Psicologia Clínica e Psiquiatria da Universidade da Pensilvânia, comentou que os resultados da pesquisa são "notáveis", apesar do tamanho da amostra.

Ele ressaltou que os pesquisadores mediram objetivamente a temperatura ambiente e acompanharam os participantes ao longo do tempo. No entanto, Gehrman enfatizou a necessidade de mais pesquisas para conclusões definitivas.

Além disso, o estudo enfatiza que a faixa ideal de temperatura para um sono tranquilo é ampla, e a preferência individual desempenha o maior papel na qualidade do sono. Enquanto um ambiente aconchegante a 25 graus pode ser perfeito para uma pessoa, outra pode se sentir excessivamente quente.

Para encontrar a temperatura ideal para o seu sono, os cientistas sugerem começar com um quarto a cerca de 20 graus e ajustar a partir daí. Se sentir calor demais, um ventilador pode ajudar a manter o ambiente mais fresco. Se sentir frio, uma manta extra pode proporcionar o conforto necessário. É recomendável observar como você dorme em diferentes temperaturas por pelo menos sete dias para encontrar o equilíbrio que funciona melhor para você.