Carmel é eleita a melhor cidade pequena dos EUA em 2023

A cidade de Carmel, em Indiana, conquistou o título de melhor cidade pequena nos Estados Unidos em 2023, de acordo com um estudo recente realizado pelo site de finanças pessoais WalletHub. Esta cidade suburbana, localizada a cerca de 30 minutos ao norte de Indianápolis, é reconhecida por sua acessibilidade a pé e de bicicleta, além de possuir um charmoso centro.

Pequenas cidades têm se tornado a escolha para aqueles que desejam escapar do agito e trânsito das grandes metrópoles sem abrir mão da cultura, restaurantes e entretenimento, como aponta o New York Post.

O WalletHub avaliou mais de 1.300 cidades com população entre 25 mil e 100 mil habitantes para elaborar sua classificação, considerando desde custos de habitação e classificação das escolas até o número de restaurantes por habitante e as taxas locais de criminalidade.

Carmel se destacou como a cidade líder, com menos de 100 mil habitantes, graças ao seu distrito de artes e design, um sistema escolar de excelência e residentes com renda média acima da média nacional.

A cidade também ostenta a Trilha Monon, com 43,5 quilômetros de extensão, que leva diretamente ao centro de Indianápolis.

No entanto, os preços das residências na cidade são mais elevados do que em grande parte do país, com um preço médio de listagem de US$ 629.225 em agosto, de acordo com os dados mais recentes do Realtor.com, cerca de um terço a mais do que a mediana nacional de US$ 435.450.

A maioria das residências à venda em Carmel é de casas unifamiliares, embora também haja condomínios e townhouses disponíveis. Cerca de um terço das casas listadas no Realtor.com era de construção nova.

Georgette Chapman Phillips, decana da Faculdade de Negócios da Universidade Lehigh, destacou que ao investir em uma residência, as pessoas adquirem um "pacote" que vai além da casa em si. Ela encorajou os formuladores de políticas locais a garantirem que suas cidades mantenham as amenidades certas para os residentes, como parques, atividades culturais e uma educação pública academicamente superior.