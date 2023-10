As previsões desta quarta-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quarta-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Aries

Você obteve a carta “Temperança”, que indica que deve ter calma e paciência no que faz, pois tudo se resolverá no devido tempo. Você receberá boas notícias esta semana. Seus signos compatíveis são Capricórnio, Leão e Libra. Você deve cortar todo o negativo do seu passado e olhar para o futuro, isso também se refere ao renascimento do seu ser. Você terá sorte em tudo relacionado a questões jurídicas e procedimentos pessoais, mas enfrentará problemas em questões amorosas com seus sogros.

Touro

A carta “O Eremita” que significa que você não está sozinho, então não fique obcecado em querer resolver os problemas sozinho, é melhor pedir ajuda e bons conselhos, que irão guiá-lo. para um caminho melhor. Seu signo sempre encontrará a solução para o que vem sofrendo. Seus signos compatíveis são Aquário, Virgem e Escorpião. Você entrará em um estágio de abundância em sua vida. São tempos de crescer em toda a esfera económica e laboral, mas não se deixar levar pelos impulsos. É hora de começar a crescer profissionalmente.

Gêmeos

A carta “O Sol” indica que é hora de brilhar sem limites e amarras do passado. Esta carta lhe dá a certeza de que terá muita sorte em tudo que fizer, como novos empregos e mudanças de casa. Seus signos compatíveis para o amor são Libra, Sagitário e Aquário. Você deve cuidar de sua documentação pessoal, como passaporte, pagar impostos e colocar sua segurança social em ordem. Lembre-se que os geminianos são muito indecisos em seus assuntos pessoais e esta carta está lhe dando a orientação para organizar bem tudo ao seu redor.

Câncer

A carta “Ás de Ouros” diz que a boa sorte está sem dúvida do seu lado, apenas tente não se sabotar com pensamentos negativos e amizades ruins. Seja mais profissional e constante em tudo o que for fazer e verá que a boa sorte o acompanhará esta semana. Você entrará em um estágio de ser abençoado por todas as estrelas para alcançar qualquer objetivo que estabeleceu para si mesmo. Se você estava passando por problemas de qualquer natureza, os verá resolvidos da melhor maneira.

Com informações do site Publimetro