Alerta de saúde: bactéria mortal encontrada em hospitais após a morte de quase 40 pacientes

Uma bactéria letal, a Mycobacterium chimaera, está se espalhando por equipamentos hospitalares do NHS e causou a morte de quase 40 pacientes submetidos a cirurgias cardíacas e pulmonares.

Essa bactéria pode afetar pacientes vulneráveis quase imediatamente ou permanecer latente no corpo por anos antes de causar a morte. No entanto, em quase todos os casos de infecção, ela é fatal.

A Mycobacterium chimaera (M. chimaera) é uma bactéria que se espalha por unidades de aquecimento e resfriamento usadas em hospitais do NHS. Esses dispositivos são essenciais em cirurgias cardíacas e pulmonares, pois regulam a temperatura do paciente durante o procedimento. No entanto, a bactéria pode passar por esses dispositivos.

Perigos ao coração

Ela pode infectar o revestimento do coração ou outros sistemas vitais de pacientes submetidos a cirurgias que frequentemente são potencialmente salvadoras. No entanto, essa bactéria silenciosa pode permanecer no corpo por mais de uma década antes de causar a morte. A taxa de mortalidade é assustadoramente alta, tendo causado 38 mortes em 50 infecções até 6 de outubro.

O NHS England notificou os pacientes potencialmente afetados pelos equipamentos contaminados. Dos pacientes que morreram, alguns faleceram tão rapidamente quanto um mês após a cirurgia, enquanto outros sobreviveram por quase 13 anos. O órgão de saúde do Reino Unido alertou que, embora o risco de infecção seja baixo, uma vez que ocorre, é quase sempre fatal.

Pessoa-hospitalizada-Juan-Manuel-Montejano-Lopez-Pexels

Imagem: Juan Manuel Montejano Lopez / Pexels

Atenção

Em uma atualização das diretrizes clínicas, eles afirmaram: "o risco de infecção é baixo, e medidas de controle já estão em vigor. No entanto, a infecção por M. chimaera? nem sempre é identificada por meio da microbiologia convencional e requer tratamento específico".

Esta não é a primeira vez que as unidades de aquecimento e resfriamento servem como veículo para essa bactéria mortal, e as orientações para os hospitais lidarem com o problema estão em vigor há anos, levantou o The Mirror. A atualização mais recente das orientações do UK Health Security Agency aumentou o número de mortes e casos em um.

Em 2017, o país enfrentou um problema semelhante. Na época, a Public Health England recomendou que os hospitais fizessem a limpeza e desinfecção adequadas dos equipamentos e, sempre que possível, os mantivessem fora do centro cirúrgico.