"Vapores desconhecidos" fazem passageiros de voo passarem mal

No domingo (8/10), passageiros a bordo de um voo da British Airways vindos de Barcelona (Espanha) vivenciaram momentos de pânico quando "vapores desconhecidos" encheram a aeronave, resultando em pessoas passando mal e outras saídas às pressas do avião no Aeroporto de Heathrow, em Londres (Inglaterra), segundo The Sun.

O incidente ocorreu por volta das 16h15, quando o voo pousou no Terminal 5 de Heathrow. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente para lidar com a situação. Quatro pessoas receberam atendimento no local e foram liberadas após avaliação médica.

A Polícia Metropolitana emitiu um comunicado confirmando o incidente: "a polícia foi chamada às 16h15 de domingo, 8 de outubro, para relatos de passageiros indispostos em um voo para o Aeroporto de Heathrow".

A British Airways também se pronunciou sobre o ocorrido, afirmando que a segurança dos clientes e da tripulação é sempre uma prioridade principal. A companhia aérea explicou que a aeronave pousou normalmente em Heathrow após relatos de um problema técnico, e os passageiros desembarcaram com segurança usando escadas.

A empresa pediu desculpas pelo atraso e pelos inconvenientes causados ​​aos passageiros durante a viagem.

Passengers fall ill after 'unknown fumes' fill British Airways flight https://t.co/0sl6nivzyT pic.twitter.com/m58geQV9bq — The Sun (@TheSun) October 8, 2023

O incidente levanta preocupações sobre a segurança em voos comerciais e destaca a importância das investigações para identificar a origem dos vapores misteriosos, garantindo que tais incidentes não ocorram novamente no futuro.