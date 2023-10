Sogra critica neto por usar vestidos e mãe se revolta

Uma mulher tomou uma decisão corajosa após repreender sua sogra por fazer comentários cruéis sobre seu neto de 4 anos, que gosta de usar vestidos e acessórios considerados tradicionalmente femininos. A mãe, que compartilhou sua história no fórum Mumsnet, revelou que o relacionamento tenso com os sogros finalmente atingiu seu limite.

pexels-marcus-aurelius-6787961

Imagem: Marcus Aurelius/Pexels

A família vive a três horas de distância dos avós das crianças e se encontra apenas uma vez por ano, principalmente através de chamadas pelo Skype. A mãe explicou que o relacionamento com a sogra se deteriorou há cinco anos, e desde então, as coisas nunca mais foram as mesmas.

Ela mencionou que sua sogra tem visões extremamente rígidas e que teve que pedir várias vezes para que ela mantivesse suas opiniões para si mesma quando elas pudessem ofender os outros. No entanto, a situação chegou ao limite quando sua sogra fez comentários inapropriados sobre o próprio neto.

O filho de 4 anos da mulher demonstrou interesse por vestidos de unicórnios, brilhos, glitter e grampos de cabelo, que geralmente são estereotipados como sendo do interesse das meninas. A mãe e o marido optaram por não desencorajar ou encorajar essa escolha, permitindo que o filho expressasse sua identidade como preferisse, relatou o Mirror.

Durante uma chamada de vídeo semanal pelo Skype, a sogra começou a fazer comentários sobre o neto usando um vestido e até o chamou pelo equivalente feminino de seu nome.

O marido pediu repetidamente para que a sogra parasse, mas ela continuou. A mãe finalmente interveio, pedindo que ela parasse de ser indelicada ou encerrasse a chamada, considerando sua atitude injusta.

pexels-karolina-grabowska-8910228

Imagem: Karolina Grabowska/Pexels

A situação deixou o filho quase chorando, questionando por que a avó e o avô estavam sendo maldosos por causa de seu lindo vestido. Seu irmão mais velho confortou-o, apoiando sua escolha. Diante desse episódio, a mãe está determinada a não se desculpar com a sogra.

A comunidade do fórum Mumsnet ofereceu seu apoio à mãe, concordando que a sogra estava sendo inadequada e até sugerindo que ela limitasse o contato com os sogros. A história desse episódio destaca a importância de respeitar as escolhas das crianças e promover um ambiente de aceitação em relação à sua identidade, independentemente dos estereótipos de gênero.