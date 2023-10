Psíquicos em alta: nova tendência para orientação pessoal

Em uma reviravolta surpreendente, alguns moradores da área de Nova York (EUA) estão optando por abandonar seus terapeutas em favor de psíquicos, em busca de orientação que consideram mais "real".

Aria D'Amore, uma artista e modelo de 35 anos de Jersey City, estava insatisfeita com a terapia por quase 30 anos e decidiu buscar orientação de um curador intuitivo especializado em tarô e astrologia.

Ela descreve a terapia como pouco eficaz e demorada, afirmando que os terapeutas "não têm pressa para resolver seus problemas" e que a frequência semanal das sessões cria uma espécie de dependência.

Para D'Amore, os terapeutas também parecem estar desconectados de seus pacientes, especialmente daqueles que seguiram um caminho de vida mais artístico. Ela acredita que essa desconexão pode levar a desentendimentos e, em alguns casos, a julgamentos.

Métodos alternativos

Psychic Dante Sabatino, de Nova York, relata um aumento na procura por alternativas de cura durante a pandemia e nos anos que a antecederam, especialmente quando ocorreram mudanças significativas na economia e na cena política.

Apesar da crescente popularidade dos psíquicos, muitos ainda consideram a terapia um recurso valioso para lidar com questões do passado e para buscar cura psicológica.

Tanto Aria D'Amore quanto Dante Sabatino enfatizam a importância de encontrar profissionais confiáveis e éticos na área de psíquicos. Ambos alertam para sinais de alerta, como psíquicos que se aproximam dos clientes em vez de serem procurados, ou aqueles que tentam vender serviços adicionais a preços elevados.

Diferenças

A tendência de recorrer a psíquicos para orientação pessoal destaca a diversidade de abordagens disponíveis para o bem-estar mental e emocional das pessoas. No entanto, é importante que cada indivíduo faça escolhas informadas e busque profissionais qualificados, seja na terapia tradicional ou na consulta a psíquicos, para atender às suas necessidades específicas.

É importante lembrar que a orientação psíquica não substitui a terapia tradicional, que continua a ser uma ferramenta valiosa para muitos indivíduos que buscam apoio emocional e psicológico. A decisão de buscar ajuda deve ser baseada nas necessidades e preferências individuais de cada pessoa.

À medida que mais pessoas exploram opções alternativas para o aconselhamento e orientação pessoal, a diversidade de abordagens disponíveis pode ser vista como uma forma de enriquecer a paisagem do bem-estar mental e emocional. No entanto, é importante abordar essas escolhas com discernimento e responsabilidade, priorizando sempre a busca por profissionais éticos e qualificados, levantou o New York Post.