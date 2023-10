Profissional da saúde é acusada de “causar medo” ao compartilhar relatos de parto

Uma profissional da área da saúde decidiu compartilhar no Reddit o motivo pelo qual se tornou o ponto central de uma grande briga em sua família. Segundo ela, os familiares estão culpando sua “campanha de conscientização sobre o parto” de ser o motivo pelo qual outras mulheres da família têm medo de engravidar.

Sem se identificar, a mulher explica que é prestadora de serviços na área de saúde e acompanha especificamente partos de alto risco, o que a faz lidar diariamente com experiências que podem ser extremamente traumáticas para os envolvidos.

“Vejo pessoas traumatizadas que dizem não ter ideia de que poderia ser assim, então eu sinto que a educação falhou com as mulheres ao não abordar esse aspecto do nascimento”.

“De toda forma, sempre que o tema ‘parto’ surge quando estou com a família do meu marido, ele me encara pois sabe que eu compartilho as coisas que vi e experenciei no trabalho. Depois de um tempo ele dá risada e me pede para parar, mas em particular ele diz que eu sou o motivo pelo qual as irmãs dele têm medo de engravidar e que eu devo parar de falar sobre o assunto”, conta.

Ela foi criticada por sua postura

Segundo a mulher, algum tempo se passou em que ela refletiu sobre suas atitudes e chegou a acreditar que estava exagerando ao falar sobre o tema, mas uma experiência recente pode ter agravado a situação.

“A sobrinha do meu marido deu à luz recentemente, e eu a elogiei por como ela fez um bom trabalho e como deveria estar orgulhosa por ter passado bem por todo o procedimento da cesariana”.

“Nesse momento, em uma sala cheia de familiares, meu marido me mandou parar de falar. Eu fiquei chateada com isso, mas ao mesmo tempo tenho tendência a ser ‘explícita’ nas coisas que falo. Eu estou errada em falar sobre isso com outras pessoas quando acho que deveriam saber?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o fato dela ser extremamente detalhista em suas explicações realmente pode incomodar e causar desconforto em outras pessoas.

“Falar sobre procedimentos médicos detalhados na mesa de jantar, repetir diversas vezes as mesmas histórias densas e imediatamente falar sobre isso toda vez que o tema ‘parto’ é abordado te fazem estar errada nessa situação”, comentou uma pessoa.

“Por mais que seja verdade que as mulheres deveriam ser ensinadas em detalhes sobre os procedimentos de parto, dar conselhos não solicitados é invasivo da sua parte e pode gerar desconforto”, finalizou outra.