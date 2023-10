Por que o hálito da manhã é tão ruim, e como resolver

Sabemos o quão importante é escovar os dentes quando acordamos. Além de ser uma boa prática de higiene e de ajudar a manter nossos dentes em ótima forma, também ajuda a eliminar o terrível mau hálito da manhã com o qual todos nós lidamos quando acordamos. É algo com o qual todos nós lidamos, mas para alguns, é pior do que para outros.

De acordo com um dentista, existem algumas razões científicas pelas quais o seu hálito pode cheirar muito pior de manhã do que o de seu parceiro, e felizmente, isso também significa que você pode aprender como melhorar o seu mau hálito matinal.

O Dr. Richard Marques diz que as causas mais comuns de mau hálito pela manhã incluem rotinas de higiene bucal inadequadas, desidratação, consumo de alimentos ou líquidos de cheiro forte e boca seca.

Falando ao Metro, o Dr. Marques disse que o fator mais comum no mau hálito matinal é a boca seca, que pode ser causada por "dormir com a boca aberta". Isso ocorre porque a saliva na boca seca e permite que as bactérias "grudem nos dentes e gengivas" em vez de serem lavadas, resultando em um mau hálito ao acordar.

Escovando-os-dentes-Ketut-Subiyanto-Pexels

Imagem: Ketut Subiyanto / Pexels

Maneiras de lidar 1

Se você está acordando com mau hálito, existem maneiras de lidar com cada uma das causas potenciais, incluindo o uso de descongestionantes nasais para tentar ajudar a respirar pelo nariz à noite, em vez da boca.

O Dr. Marques também afirmou que ferramentas dentárias, como raspadores de língua, podem prevenir o acúmulo de bactérias e "manter sua língua limpa".

Manter-se hidratado e seguir uma dieta saudável e equilibrada também pode "diminuir as chances" de mau hálito matinal, enquanto manter um "bom nível de higiene bucal" é fundamental. Isso significa escovar os dentes duas vezes ao dia, usar fio dental regularmente e fazer uso de enxaguante bucal.

O dentista acrescentou: "se o mau hálito persistir e durar muito tempo após a manhã, por várias semanas, isso pode ser um sinal de problemas de saúde que requerem atenção médica, como problemas nos dentes ou gengivas, como doença periodontal, cáries e infecções. Visitas regulares ao dentista podem prevenir que problemas passem despercebidos e evitar um mau hálito a longo prazo". Portanto, cuidar da sua saúde bucal é fundamental para acordar com um hálito fresco todas as manhãs.