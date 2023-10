Passageira incomodada com criança inquieta em voo "se vinga"

No desconfortável espaço de um avião, estar perto de uma criança indisciplinada é algo que poucos de nós desejamos. Embora a maioria das pessoas possa simpatizar com os pais que também podem estar lidando com o comportamento de seus filhos, mães e pais que ignoram suas responsabilidades dificilmente receberão muita compaixão.

Uma mulher e seu parceiro estavam recentemente em um voo, esperando descansar um pouco. Rapidamente, eles perceberam que isso seria um desafio, pois estavam sentados na frente de um jovem passageiro malcomportado.

A mulher afirma que a criança puxou seu cabelo, chutou sua poltrona e a cutucou por horas durante o voo. Apesar dessa clara violação da etiqueta de aviação, os pais da criança não fizeram nada, levantou o The Mirror.

Finalmente, quando a criança adormeceu, a mulher achou que teria a chance de também cochilar. No entanto, no momento em que reclinou seu assento, a mãe tocou seu ombro, reclamando que estava desconfortável.

Crianca-no-aviao-Oleksandr-P-Pexels

Imagem: Oleksandr P / Pexels

Explicando os detalhes de seu dilema em um post no fórum do Reddit, a mulher escreveu: "eu tinha um voo de 15 horas que começou às 20h e planejava dormir durante o voo para fazer o tempo passar, além de recuperar o sono após viajar por mais de 24 horas".

"No voo, havia uma mãe, um pai e uma criança de cerca de 3 anos (mais velha do que o limite de 2 anos para sentar no colo dos pais gratuitamente, com certeza). Nas primeiras duas horas, a criança chutou o assento do meu marido e o meu, ficou de pé no colo dos pais para puxar meu cabelo, puxar minha camisa e empurrar os papéis na parte de trás do assento entre nossos assentos, cutucando-nos com os papéis".

"De vez em quando, eu tinha uma pausa dos chutes da criança quando ela mudava para o colo do pai, embora naquele momento ela começasse a chutar o assento do meu marido. Ficamos quietos, pois sabemos que provavelmente é difícil viajar com crianças".

"Finalmente, quando a criança estava dormindo, cerca de quatro horas após o início do voo, decidi que também poderia descansar. Reclinei minha poltrona, cerca de três quartos do caminho, não completamente, mas o suficiente para ficar confortável para dormir. No entanto, como a criança era maior do que o normal para viajar no colo de alguém com menos de 2 anos, não foi tão confortável para a mãe".

"Imediatamente, ela tocou meu ombro pedindo para eu levantar minha poltrona para que ela pudesse ficar confortável. E tenho certeza de que ter uma criança no colo não é tão agradável, especialmente quando ela é maior e em um voo longo. No entanto, permaneci na posição reclinada, pois senti que tinha suportado o desconforto causado pela criança por horas e que ela havia me impedido de dormir quando eu precisava".

Crianca-no-aviao-Rahul-Singh-Pexels

Imagem: Rahul Singh / Pexels

Reações fervorosas

Quando a mulher reclinou seu assento, a mãe atrás dela ficou ainda mais apertada no seu, pois sua filha estava em seu colo. A passageira sonolenta não tinha certeza das regras sociais em tal situação.

As pessoas sábias do Reddit estavam esmagadoramente do lado da primeira mulher, argumentando que ela não deveria ter que suportar o comportamento disruptivo da criança.

Um pai escreveu: "Sou pai e nunca permitiria que meu filho agisse dessa maneira com outras pessoas, especialmente estranhos". Outro acrescentou: "sou pai e nunca teria permitido que meu filho fizesse qualquer coisa mencionada no post nunca. E em um voo longo como aquele, todos provavelmente estão reclinando. Faz parte do assento que você comprou!".

Um terceiro comentou: "um voo de 15 horas com uma criança no colo? Compre um assento para eles e faça um favor a todos".

Recomendações

Se você é um pai viajando sozinho com seu filho pequeno, existem pequenas coisas que podem facilitar o processo. Os comissários de bordo podem oferecer-se para segurar o bebê se você precisar usar o banheiro ou fazer uma pausa.

Em vez de tentar acomodar sua bagagem de mão no compartimento enquanto equilibra seu filho, peça ajuda a alguém. No check-in, vale a pena ver se há assentos extras no voo e se alguém estaria disposto a mudá-lo e ao bebê para um local vago.

Você tem permissão legal para amamentar em um avião, então não cubra se não quiser. Para quem prefere cobrir, um cardigã com bolsos pode ser útil, pois serve a um duplo propósito durante a amamentação.

Eles podem ser usados para cobrir o bebê, ao mesmo tempo em que servem como local para guardar itens essenciais, como telefone, passaporte, ingressos, fones de ouvido e outras necessidades.