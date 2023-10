Parque temático subterrâneo: uma maravilha nas profundezas

Nas profundezas da Romênia, a Salina Turda, uma das minas de sal mais antigas do mundo, guarda um segredo surpreendente. A 120 metros da superfície da terra, um parque temático subterrâneo floresceu, oferecendo uma experiência verdadeiramente única para visitantes de todas as idades, segundo apontou o veículo The Sun.

A história da Salina Turda é antiga, datada desde 1271, e em 2010, transformou-se em uma atração turística imperdível.

Ao explorar Salina Turda, os visitantes encontrarão uma variedade de atrações emocionantes. Destaque para a roda-gigante panorâmica de 20 metros, a única do mundo que funciona no subsolo.

Os visitantes podem também desfrutar de jogos, como boliche, minigolfe para todas as idades, além de tênis de mesa e bilhar. Para os mais jovens, há um parquinho com escorregadores e cestas de basquete.

Para os aventureiros, há passeios de barco no Lago da Mina Theresa. E para os amantes de entretenimento ao vivo e cinema, um enorme anfiteatro com 180 assentos aquecidos garante conforto durante os espetáculos.

Os visitantes podem optar pelo elevador de vidro, que oferece vistas panorâmicas espetaculares. No entanto, esteja preparado para possíveis filas, pois há apenas um elevador disponível. Alternativamente, você pode descer pelas longas escadas.

Nos arredores, você encontrará barracas de comida que servem iguarias locais, como nougat e lango, um pão frito com creme azedo e queijo.

Visitantes não poupam elogios à Salina Turda. Um deles afirmou: "esta experiência na mina é algo inesperado após alguns dias na Romênia e talvez seja o lugar mais fantástico que já visitei".

Outro descreveu como uma "joia escondida" na Romênia, enquanto um terceiro simplesmente disse: "Este lugar é espetacular!".

Além da diversão, acredita-se que o microclima dentro de Salina Turda tenha benefícios para a saúde. A combinação de ar úmido e salgado é considerada útil para condições como asma, febre do feno e problemas de pele.