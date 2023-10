Paraquedista perde o controle, provocando o caos; veja o vídeo

Um festival de música em Araraquara (SP) se transformou em tragédia quando um paraquedista perdeu o controle durante uma acrobacia aérea, causando caos e deixando uma pessoa morta, além de vários ferimentos.

O evento, que deveria ser uma celebração emocionante, transformou-se em um cenário de pânico quando o esportista radical caiu do céu e atingiu o público, diz o Mirror.

O chocante episódio aconteceu quando o paraquedista realizou uma volta e perdeu o controle, atingindo o solo em alta velocidade na frente do público. O gerente de banco Wagner Rubens Gaido, de 63 anos, foi a vítima fatal, enquanto outras duas pessoas e o próprio paraquedista foram levados ao hospital com ferimentos graves.

Em Itápolis, paraquedista cai sobre público, mata uma pessoa e fere mais 3 https://t.co/bLGa9qkzck pic.twitter.com/RYFRJqSQVY — RCIA ARARAQUARA (@rciararaquara) October 8, 2023

As imagens do evento mostram o momento impactante em que o paraquedista atinge uma pessoa, lançando-a pelos ares enquanto os espectadores reagem em estado de choque.

O festival continuou apesar do incidente, e os organizadores afirmaram que todos os protocolos de segurança foram seguidos. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para entender as causas exatas e garantir que medidas sejam tomadas para evitar tragédias semelhantes no futuro.

Este incidente é mais um lembrete dos riscos envolvidos em esportes radicais, especialmente quando realizados em ambientes públicos. A segurança dos participantes e espectadores deve ser sempre uma prioridade, e é fundamental que os organizadores e os esportistas sigam rigorosamente as medidas de segurança para evitar acidentes devastadores como este.