Nova York paga R$ 1 milhão a vítima de abuso sexual

Uma recente ação judicial revelou que administradores de uma escola secundária em Brooklyn não puniram um grupo de adolescentes que abusou sexualmente de uma colega e gravou o incidente, alimentando um "ambiente perigoso" que permitiu que isso acontecesse, de acordo com o NYPost.

A vítima, uma estudante de 14 anos da Transit Tech High School, foi forçada a realizar sexo oral na frente dos agressores, que registraram o ato com seus celulares e o compartilharam nas redes sociais, incluindo TikTok e Snapchat, de acordo com a ação judicial recentemente resolvida.

A ação, apresentada em um tribunal federal de Brooklyn pela mãe da garota, alegou que a Transit Tech "criou um ambiente escolar perigoso que tolerava o abuso sexual e o assédio, particularmente por um grupo de agressores que foram autorizados a se envolver em condutas semelhantes sem repreensão ou disciplina eficazes".

O processo cita um "clima de assédio" na escola técnica de East New York, especialmente contra meninas, que representam apenas 15% dos 797 estudantes da escola.

De acordo com dados estaduais sobre incidentes violentos e disruptivos em escolas, houve dois casos de ofensas sexuais e um caso de agressão na Transit Tech em 2021-22. Além disso, o Estado relatou 14 casos de discriminação, intimidação, zombaria, assédio ou bullying, e 12 casos de posse ou venda de drogas.

A ação judicial nomeia Marlon Bynum, o diretor, e Janice Ross, superintendente das escolas secundárias do Brooklyn, acusando-os de "estarem cientes de que as estudantes do sexo feminino eram regularmente assediadas e sofriam abusos e de que atividades sexuais estavam ocorrendo na escola".

Em 4 de agosto, a cidade concordou em pagar uma indenização de quase R$1 milhão. Após as taxas do advogado, a garota, agora com 15 anos, receberá R$ 800 mil quando fizer 18 anos.

A mãe da garota declarou: "Nenhuma quantia de dinheiro compensará minha filha pelo que ela teve que passar e ainda está passando como vítima de abuso sexual".

O ataque aconteceu em 21 de outubro de 2021, quando a garota caminhava para a aula por uma escada isolada. Ela imediatamente denunciou o ataque à polícia, que prendeu dois meninos, mas as acusações foram retiradas uma semana depois.

A escola apagou a fita de vigilância antes que ela fosse solicitada, alegou o advogado da garota. Os pais da garota a transferiram para outra escola, pois ela "foi forçada a sair com medo de sua própria segurança", sofrendo fisicamente, emocionalmente e academicamente.

A cidade de Nova York não fez comentários sobre o acordo. Os acusados e um porta-voz do Departamento de Educação não responderam às acusações. Esta ação judicial segue outra de uma estudante feminina na prestigiosa Brooklyn Tech HS, também sob a supervisão de Janice Ross, que acusou o DOE (Departamento de Educação) de não lidar adequadamente com um caso de assédio sexual.