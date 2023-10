Noiva impõe restrições em fotos "por precausação"

Casamentos são notórios por causar desentendimentos entre as famílias. Além disso, podem transformar pessoas normalmente sãs em noivas obcecadas, empenhadas em garantir que cada detalhe do seu dia especial esteja perfeito em 100%.

As fotos oficiais são uma parte importante (alguns diriam que excessiva) do evento e geralmente são planejadas tão meticulosamente quanto o resto do dia. Geralmente, ocorrem após a cerimônia, enquanto os convidados circulam, esperançosamente aproveitando uma taça de espumante e alguns canapés. O casal feliz geralmente decidiu quais grupos de pessoas desejam nas diferentes imagens para lembrar o "melhor dia de suas vidas".

Esse foi o caso de uma noiva que o The Mirror abordou sobre, mas parece que ela está sendo muito restritiva em relação a quem pode aparecer nas fotos, de acordo com sua irmã. Compartilhando sua história no Reddit como consequentialism_97, a irmã disse que morava em "costas opostas" de sua irmã mais nova, que estava imersa no planejamento de seu casamento.

Por causa disso, ela não havia participado muito do processo, mas sua irmã a informou de um detalhe em particular que a chocou. Ela pediu que seu marido não estivesse presente em algumas das fotos.

Uma situação peculiar

"Ontem ela reservou o fotógrafo e estávamos olhando fotos de casamento de outras pessoas juntas quando ela fez um pedido estranho. Ela insistiu que tiremos fotos em que meu marido especificamente não apareça, 'apenas por precaução'", ela postou. Ela verificou se sua irmã queria dizer apenas nas fotos do grupo especial de mulheres, mas não era o caso.

"Não apenas mulheres, apenas sangue, apenas damas de honra - sem ele, caso nós nos separemos. Eu verifiquei. Fiquei sinceramente chocada e tive que me conter para não sugerir que tiremos fotos sem o noivo, já que o divórcio parece tão provável nos dias de hoje, mas isso me desanimou completamente de estar presente", acrescentou.

Isso a confundiu ainda mais porque ela disse que ela e seu marido são felizes no casamento, então não há motivo para sugerir que eles se separariam. "Temos um filho juntos, somos casados, nunca trocamos uma palavra dura um com o outro. Não vejo motivo para implicar que nós já não estávamos mais juntos", ela escreveu enquanto perguntava a outros usuários: "isso é um pedido são? Eu nunca fui mais do que uma simples convidada de casamento antes, então talvez eu esteja agindo de forma errada?".

Casamento-2-sergio-souza-Pexels

Imagem: sergio souza / Pexels

Reações diversas

A maioria dos comentaristas achou o pedido da noiva ridículo e sugeriu algumas coisas para a irmã. Um deles disse: "vá em frente e sugira tirar fotos sem o noivo 'apenas por precaução'. Enquanto estiver nisso, sugira fotos com seus pais separadamente e também com os sogros? 'apenas por precaução'. Afinal, o divórcio não é exclusivo das gerações mais jovens. Muitos pais se separaram depois que os filhos cresceram".

Outro brincou: "melhor ainda - tire uma foto solo de todos na frente de uma tela verde. Assim, você pode organizar e alterar as fotos do casamento de acordo com as 'atualizações' nos relacionamentos". E um terceiro acrescentou: "mas, por favor, também com um terno verde para acomodar os diferentes estilos ao longo dos anos!".

Um usuário foi um pouco mais lógico e achou que poderia haver uma maneira mais razoável de abordar a questão: "eu sempre argumentaria a favor da longevidade em vez de estar casado também. Minha amiga, de maneira razoável, não queria que eu levasse meu namorado de apenas 6 meses para o seu (muito pequeno) casamento, pois queria poder olhar para as fotos sem uma série de pessoas nelas que não reconheceria se nós terminássemos mais tarde. O que seria incrível seria se ela se casasse agora e não o quisesse lá - estamos juntos há 10 anos e temos um filho, apenas não somos casados".

A irmã adicionou uma atualização agradecendo as pessoas por suas opiniões e disse que decidiu ir ao casamento e "ver quais são suas intenções na hora e se ela está especificamente destacando meu parceiro. Dessa forma, se ela estiver, posso confrontá-la na frente de todos. Se não, apenas aproveitarei o momento".