Mulher morre ao ser arrastada para moedor de carne

Uma tragédia chocante abalou a cidade de Missolonghi, no oeste da Grécia, quando uma mulher de 50 anos, identificada apenas como Ana, perdeu a vida de forma horrível enquanto limpava um moedor de carne em um açougue.

Ana, que trabalhava como faxineira junto com sua filha de 18 anos, foi arrastada para dentro da máquina em um acidente terrível, que ocorreu em 29 de setembro, mas revelado somente na segunda-feira (9/10), diz o Mirror.

O acidente ocorreu enquanto mãe e filha limpavam o moedor de carne no açougue. Por razões ainda desconhecidas, o moedor de carne foi ativado, puxando o cabelo de Ana e arrastando-a para dentro da máquina. A filha, testemunha horrorizada do incidente, correu para a rua pedindo ajuda, enquanto um transeunte entrou na loja e se deparou com a cena terrível.

Woman is dragged into meat grinder by hair and dies in front of daughter https://t.co/zTtSSPZSBy pic.twitter.com/hUeSEAGSnH — Mirror World News (@MirrorWorldNews) October 9, 2023

Apesar dos esforços dos serviços de emergência, não foi possível liberar a quantidade de carne imediatamente. A operação para remover seu corpo da máquina levou horas, e o resgate só foi concluído um pouco antes da meia-noite. A polícia está investigando o incidente, incluindo a revisão das filmagens das câmeras de segurança da loja.

Ana era uma mãe dedicada que se mudou para a Grécia com seus dois filhos após se separar do marido. Ela trabalhou incansavelmente para sustentar sua família, e amigos e conhecidos lamentaram sua perda nas redes sociais. Sua filha, que foi levada ao hospital em estado de choque, agora está se recuperando com o apoio de amigos após essa tragédia indescritível.