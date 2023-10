Mulher mente à polícia após acidente e dá nome de amiga

Uma mulher de 30 anos, residente em Tonyrefail, no sul do País de Gales, enfrentou sérias consequências legais após um acidente de carro em que mentiu para as autoridades e usou o nome de sua melhor amiga, Chloe Cavell.

Charlotte Evans, que havia sido desqualificada para dirigir devido a uma condenação anterior por dirigir embriagada, comprou um veículo e o segurou em nome de sua amiga, sem o seu conhecimento ou permissão.

Segundo o The Sun, o incidente ocorreu em 9 de abril de 2021, quando Evans colidiu com um carro estacionado em Tonypandy. Quando a polícia chegou ao local, ela apresentava sinais de comportamento errático e suspeita de ter usado substâncias entorpecentes. Ao ser solicitada a fornecer seus detalhes, Evans deu o nome de Chloe Cavell, incluindo a data de nascimento da amiga.

michael-jin-ipHlSSaC3vk-unsplash

Imagem: Michael Jin/Unsplash

Foi apenas quando Chloe Cavell soube do acidente através das redes sociais que ela tomou conhecimento do uso indevido de seu nome. Ela imediatamente entrou em contato com a polícia para esclarecer que não estava dirigindo o veículo e confrontou Evans no dia seguinte.

Evans alegou ter usado o nome falso por estar envolvida em um caso no tribunal de família e não querer que isso afetasse seu caso. Além disso, ela afirmou que havia contratado um seguro com a amiga, o que foi negado por Cavell. Essas ações causaram estresse a Chloe Cavell, que recebeu cartas de dívida e ligações de seguradoras relacionadas ao acidente.

pexels-kindel-media-7715098

Imagem: Kindel Media/Pexels

Charlotte Evans, posteriormente, se declarou culpada de duas acusações de perverter o curso da justiça. O tribunal considerou suas circunstâncias "excepcionais" devido a sua situação financeira, mas ainda a condenou a seis meses de prisão suspensa por 18 meses, ordenando que ela realizasse 20 dias de atividades de reabilitação e pagasse 250 libras em custas judiciais.