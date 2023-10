Mulher cancela férias de R$ 32 mil após passaporte ser destruído em aeroporto

Uma mãe frustrada alega que teve que cancelar suas férias em família no valor de 8 mil libras (R$ 32,5 mil) depois que seu passaporte foi destruído em um aeroporto do Reino Unido a caminho da Grécia.

Emily Allen alegou que seu documento foi "arruinado" depois que ela o colocou em uma máquina de autoatendimento no Aeroporto de Heathrow em 8 de setembro. Ela disse que a máquina deixou um "rasgo de uma polegada" na foto de seu passaporte.

A turista estava prestes a embarcar em uma viagem com tudo incluso para Corfu com seu marido e filhos antes que o desastre acontecesse com a British Airways. Emily disse que alertou um funcionário da companhia aérea que supostamente "sugeriu que eu comprasse fita adesiva em uma loja do aeroporto e consertasse eu mesma".

Embarque

Não há uma regra universal sobre o quão danificado um passaporte pode estar para ainda permitir o embarque em um avião. No entanto, as companhias aéreas podem ser penalizadas se permitirem que alguém embarque no avião e essa pessoa for posteriormente impedida de entrar em seu destino.

Escrevendo para o "Telegraph Travel" em busca de conselhos sobre seu problema, Emily explicou o que aconteceu: "na manhã de 8 de setembro, eu, meu marido e nossos dois filhos pequenos deveríamos viajar em um voo da British Airways para Corfu, para uma semana de férias com tudo incluído. Quando chegamos ao Terminal 5 de partidas, usei as máquinas de autoatendimento da BA para imprimir nossos cartões de embarque".

"Inicialmente, coloquei meu passaporte na máquina de maneira errada, então o retirei cuidadosamente e o virei. Durante esse processo, a página da foto/observações, que em meu documento de 2016 não é laminada - apenas papel coberto por um fino adesivo - rasgou, deixando um rasgo de uma polegada na borda da foto do passaporte".

No entanto, a situação logo se agravou, pois, segundo ela, a British Airways se recusou a deixá-la embarcar. A companhia aérea alegadamente disse a ela: "mesmo que eu voasse, a imigração grega me recusaria a entrada com um passaporte danificado e me mandaria de volta ao Reino Unido, o que resultaria em uma multa para a companhia aérea. Tentamos salvar nossas férias em família obtendo documentos de viagem de emergência ou um agendamento para um passaporte rápido. No entanto, os documentos de emergência só estão disponíveis se você estiver fora do Reino Unido, e mesmo com um pedido de passaporte rápido, teria levado cerca de dez dias para um novo passaporte chegar. Então, tomamos a dolorosa decisão de simplesmente cancelar e voltar para casa".

Aeroporto-PhotoMIX-Company-Pexels

Imagem: PhotoMIX Company / Pexels

Desastre

Para piorar a situação, Emily diz que a família tinha duas apólices de seguro de viagem, mas ela afirma que ambas as seguradoras se recusaram a pagar pelo dano no passaporte. Emily acrescentou: "nosso hotel em Corfu recusou nosso pedido de mudar nossa reserva para outra data e exigiu que pagássemos 90% do saldo total devido ao nosso cancelamento de última hora. Eles agora reduziram isso para 50%, o que concordei em pagar. Pagamos pelos voos com pontos Avios, mas no geral, perdemos 8 mil libras."

Emily afirma que, em resposta às preocupações de que a máquina de check-in poderia danificar outros passaportes, a BA disse: "é responsabilidade do cliente garantir que eles tenham todos os documentos necessários".

Um porta-voz da British Airways disse ao The Mirror: "dezenas de milhares de pessoas usam as máquinas de autoatendimento sem problemas, portanto, esta é uma situação extremamente rara. As companhias aéreas são legalmente obrigadas a garantir que todos os documentos de viagem apresentados sejam válidos; portanto, passaportes rasgados ou danificados não podem ser aceitos. Entendemos a frustração de nossa cliente e entraremos em contato diretamente com ela para discutir isso mais detalhadamente".