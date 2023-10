Médico lista 4 sinais de demência difíceis de identificar

Um médico compartilha quatro sinais inesperados de demência que são difíceis de identificar, pois frequentemente são confundidos com sintomas regulares da velhice, o que muitas vezes prejudica o diagnóstico e coloca os pacientes em risco.

Muitos dos sintomas de demência são difíceis de identificar porque parecem comportamentos comuns em pacientes idosos, diz um médico que trabalha com pacientes com distúrbios cerebrais há anos.

Um diagnóstico precoce é crucial para pacientes com demência e Alzheimer. Embora ainda não haja curas revolucionárias, um diagnóstico ajudará a manter os pacientes seguros e garantir que recebam tratamentos que minimizem os sintomas.

"A demência é um distúrbio neurológico progressivo que afeta a memória, a função cognitiva e o comportamento, e a detecção precoce é crucial para intervenções e gerenciamento oportunos", disse o Dr. Tez Pratap Singh, médico MBBS da Drcure.com, ao The Mirror. Ele explica ainda que "os primeiros sinais de demência podem ser sutis e variar de pessoa para pessoa", mas existem alguns hábitos associados a distúrbios cerebrais degenerativos.

Perda de memória, confusão e mudanças na personalidade são os principais sinais que a maioria das pessoas observa em si mesmas e em seus entes queridos. No entanto, de acordo com o Dr. Singh, existem alguns sinais sutis e inesperados que podem ser ignorados, pois são comuns em muitas pessoas mais velhas.

Mas um padrão desses comportamentos pode ser significativo e exigir intervenção médica.

Idosa-e-Neta-Andrea-Piacquadio-Pexels-2

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

1. Problemas de linguagem: "dificuldade em encontrar as palavras certas durante as conversas ou lutar com a comunicação verbal e escrita" é comum, de acordo com o Dr. Singh. Isso pode ser atribuído a simples esquecimento ou à perda de audição, mas é importante descartar essas possibilidades. Esquecer palavras ou levar muito mais tempo do que o normal para escrever uma nota pode ser um sinal de que é hora de procurar um médico.

2. Perder itens com frequência: "perder regularmente pertences pessoais e ser incapaz de refazer os passos para encontrá-los" é outro sintoma que as pessoas tendem a ignorar, diz o Dr. Singh. Todos perdem coisas de vez em quando, e algumas pessoas sempre foram "esquecidas", mas com a demência precoce, isso pode tomar um novo rumo. Ser completamente incapaz de lembrar aonde a pessoa colocou o item pela última vez ou agir de forma diferente quando um objeto é perdido pode ser um sinal de algo mais profundo.

3. Julgamento ruim: "demonstrar julgamento ruim, tomar decisões inadequadas ou cair facilmente em golpes" é outro sintoma de demência listado pelo Dr. Singh. Se seu familiar geralmente conservador começa a agir de maneira diferente ou você percebe uma mudança na personalidade, especialmente na maneira como tomam decisões, consulte um profissional médico.

4. Isolamento social: "demonstrar retirada de atividades sociais, hobbies ou compromissos de trabalho" é um grande sinal de que algo está errado, diz o Dr. Singh. A demência pode dificultar a conexão com os outros e ter conversas, bem como permanecer alerta durante as atividades sociais, e os pacientes com demência podem optar por pular a socialização completamente.

Idosos-Kampus-Production-Pexels

Imagem: Kampus Production / Pexels

Cuidados médicos

"Reconhecer os sinais e sintomas que sugerem demência pode ser angustiante tanto para os indivíduos quanto para seus entes queridos. Para muitos, o último recurso que leva a uma consulta médica muitas vezes envolve um declínio significativo na memória, mudanças perceptíveis no comportamento ou na personalidade, ou situações em que a segurança do indivíduo está em risco devido a comprometimento cognitivo", continua o Dr. Singh.

Problemas de fala evoluindo para desafios na personalidade e comportamento podem não ser fáceis para os familiares lidarem, e como os pacientes podem não estar cientes de que estão passando por mudanças em sua personalidade, convencê-los a marcar uma consulta pode ser difícil.

De acordo com o Dr. Singh, "a decisão de consultar um médico é profundamente pessoal e pode ser influenciada por preocupações e observações dentro da família ou do círculo social. Normalmente, leva um indivíduo ou seus entes queridos a perceberem mudanças substanciais nas habilidades cognitivas, que duram alguns meses ou pioram progressivamente, antes de buscar ajuda médica".

"Uma vez procurada uma consulta com um profissional médico, é realizada uma avaliação completa e uma série de testes para diagnosticar a demência e determinar seu estágio e tipo. Essa avaliação envolve avaliações abrangentes da função cognitiva, exames neurológicos, revisões de histórico médico e, às vezes, estudos de imagem".