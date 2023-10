Marido se irrita com esposa após ela presentear faxineira com item caro: ‘Queria dar a ela algo lindo’ (Reprodução/Pixabay - Darkmoon_Art)

Uma mulher, de 40 anos de idade, recorreu ao Reddit, a fim de desabafar sobre a reação do marido quando presenteou a faxineira que presta serviços em seu lar com um item caro. Por meio do usuário u/TheParanormalNormal, ela manifestou sua vontade de ofertar algo grande para a funcionária, que se tornou amiga da família.

“Dei à faxineira um presente de aniversário no valor de cerca de 70% de seu salário mensal e meu marido está muito chateado porque o presente era ‘inadequado’ (por causa do preço). Ela é uma grande mulher e uma trabalhadora que conquistou nossa confiança ao longo dos anos, eu simplesmente queria dar a ela algo lindo que ela nunca compraria sozinha, mas que ela amava”, iniciou o relato na rede social.

“Perguntei ao meu marido por que era tão inapropriado, mas ele não se explicou, apenas ficou bravo e me fez sentir como se eu fosse uma pessoa má por ter dado a ela um presente “caro”, como se fosse totalmente errado”, desabafou.

Reação nas redes sociais

Segundo a autora do texto, ela foi confrontada pelo marido e ainda assim manteve sua postura.

“A única resposta que recebi foi: ‘Você sabe quanto ela ganha por mês?’. Tipo, sim, eu sei... Há algo que eu perdi? Há algo de errado com o preço do presente? Por favor, seja gentil, eu realmente só queria dar algo de bom para a pessoa em quem confio, minha casa e até meu animal de estimação às vezes. Por favor, diga-me se fiz algo errado”, finalizou o texto.

“Você não fez nada de errado. Parece que seu marido está chateado com o dinheiro e acha que a compensação dela por si só deveria ser suficiente (o que, de qualquer maneira, é uma opinião de merd*)”, escreveu um usuário do Reddit, criticando o posicionamento do marido.

