Mãe é criticada ao deixar trigêmeos sozinhos dentro de casa: ‘Precisava de um ar’

Uma mãe de trigêmeos buscou ajuda no Reddit depois de ser duramente criticada pelo noivo por conta da forma como interagiu com seus bebês. Segundo ela, o homem chegou em casa no momento em que os bebês estavam chorando e ela estava “tomando um ar” do lado de fora.

Sem se identificar, a mãe conta que é mãe de trigêmeos com 2 meses de vida, algo inesperado por ela e seu parceiro, que estão na casa dos 20 anos.

Por conta da gestação e do nascimento dos bebês, ela precisou mudar completamente sua rotina, deixando de trabalhar e transferindo sua faculdade para um formado de educação a distância, por meio do qual consiga olhar os filhos e estudar.

No entanto, a rotina a está deixando sobrecarregada: “Às vezes só preciso de um ar, isso principalmente quando os três choram e não consigo fazê-los parar. Eu fico frustrada ao ponto de chorar e não tenho a ajuda do meu noivo porque ele ou está no trabalho ou estudando”.

“Os pais do meu noivo alugaram um apartamento para nós em um andar térreo, então quando saio literalmente fico sentada ao lado da porta. Eu também tenho uma babá eletrônica com câmera no quarto dos bebês para vê-los e ouvi-los o tempo todo, então consigo me locomover rapidamente até eles quando necessário”, explica a mãe.

Ela acabou se envolvendo em uma discussão

Seguindo com seu relato, a mãe revela que os momentos em que sai para “tomar um ar” são instantes importantes que a fazem se manter nos trilhos, evitando “pequenos ataques de pânico e crises de choro”.

No entanto, o pai dos bebês pareceu não concordar com a atitude da companheira e a criticou duramente quando flagrou a situação.

“Meu noivo me encontrou sentada do lado de fora enquanto os bebês choravam e surtou comigo me chamando de uma péssima mãe e de outras coisas piores. Ele acha que eu estava sendo negligente e colocando meus filhos em risco. Os pais dele também parecem estar contra mim”, revela.

“Eu cresci em lares governamentais e meu noivo é a única família que eu tenho, então fico magoada por estarem chateados comigo, mas não acho que agi errado ou coloquei os bebês em risco. Eu devo me desculpar?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não tem motivos para se desculpar.

“Você não agiu errado, inclusive fui orientada por uma enfermeira da maternidade a agir da mesma forma. Ela dizia que ‘um bebê alimentado e limpo chorando, é um bebê vivo’. Não se sinta culpada”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado! Nas classes de ensinamentos parentais para cuidados com bebês somos ensinados a nos afastar de estivermos sobrecarregados e caso a situação não prejudique o bem-estar do bebê. Seu noivo ou é ignorante sobre o assunto ou não está disposto a te ajudar”, finalizou outra.