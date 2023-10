KFC lança novas batatas fritas com receita melhorada

A KFC (Kentucky Fried Chicken) anunciou uma mudança significativa em seu cardápio, renovando a receita de suas famosas batatas fritas em resposta às críticas anteriores. Os fãs agora podem "aguardar uma experiência de sabor aprimorada ao desfrutar das novas batatas fritas exclusivas" da rede de fast food, diz The Sun.

Essa mudança vem após protestos de clientes insatisfeitos com a versão anterior das batatas fritas da KFC. Em 2018, a rede substituiu suas tradicionais batatas fritas finas por uma variedade "skin-on", ou seja, com casca, que não foi bem recebida por todos os clientes.

1 like and we'll change our fries. — KFC UK (@KFC_UKI) October 8, 2023

As novas batatas fritas mantêm a característica "skin-on" e são revestidas com a icônica combinação de ervas e temperos da KFC, que é amplamente conhecida por sua aplicação no frango frito da marca.

Um porta-voz da KFC afirmou: "as novas batatas fritas exclusivas do KFC foram renovadas e aromatizadas com uma deliciosa combinação de ervas e especiarias, inspiradas em seu icônico frango – tempero tão bom que você não vai querer tirar os olhos das batatas fritas".

No entanto, a ocorrência dos clientes tem sido errada. Alguns se mostraram céticos em relação à mudança, alegando que as batatas fritas continuam essencialmente as mesmas, apenas com um toque de tempero. Outros, no entanto, estão ansiosos para experimentar a novidade.

A KFC lançou um programa promocional oferecendo porções gratuitas das novas batatas fritas até 13 de outubro para aqueles que desejam dar uma chance às fritas temperadas. Os clientes podem resgatar suas porções gratuitamente no balcão.