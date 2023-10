Kayky Brito agradece apoio após atropelamento: "obrigado ao motorista que salvou minha vida"

O ator Kayky Brito, de 35 anos, que foi atropelado em setembro ao tentar atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, corta o silêncio em um vídeo publicado em seu Instagram. No vídeo, Kayky agradeceu o apoio que recebeu durante sua recuperação. Ele expressou sua gratidão aos fãs pelas mensagens e ao motorista, que o socorreu até a chegada dos Bombeiros, diz O Dia.

Agradecimento

No entanto, o ator omitiu detalhes importantes em seus agradecimentos. Kayky não informou sua esposa, Tamara Dancanale, nem Bruno de Luca, que estava com ele no momento do acidente. Apesar do tom positivo do vídeo, Kayky suspeita que seu lado direito ainda está um pouco afetado devido ao acidente.

Para relembrar, o atropelamento ocorreu quando Kayky tentou atravessar a avenida, fora da faixa de pedestres. O motorista do veículo estava dentro do limite de velocidade e não apresentou sinais de embriaguez. A polícia concluiu o inquérito e solicitou o arquivamento do caso, sem responsabilização criminal para o motorista.

O ator, conhecido por sua atuação em diversas produções na televisão brasileira, agora se concentra em sua recuperação e não retorna à sua rotina normal após o incidente.