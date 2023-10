Homem é obrigado a fazer hora extra e ganha U$738 mil na loteria

Um homem de Wanneroo, em Western Australia, viu sua sorte mudar dramaticamente depois de ganhar quase U$1 milhão na loteria. Esse homem, que está na casa dos 20 anos, costumava comprar um bilhete de loteria em seu varejista local após o trabalho para o sorteio de sábado. No entanto, em um sábado em que ele foi forçado a trabalhar até mais tarde, ele recorreu ao aplicativo da Lotterywest para comprar seu bilhete semanal.

Ele explicou: "normalmente, compro um bilhete com meu varejista depois do trabalho, mas fui obrigado a ficar até mais tarde e acabei tendo que comprar meu bilhete online". A reviravolta em sua sorte veio quando ele verificou seu bilhete no domingo de manhã. "normalmente, ele diz que não é um ganhador ou oferece um prêmio pequeno. Mas desta vez, todos os números estavam em azul e diziam 'ganhou'."

Imagem: Ketut Subiyanto / Pexels

Ele foi um dos sete sortudos que compartilharam o prêmio da divisão um, o que significa que agora ele está U$738 mil mais rico. James Mooney, porta-voz da Lotterywest, revelou que este foi o 70º bilhete vencedor da divisão um vendido em WA somente este ano. Esses 70 bilhetes compartilharam mais de U$192 milhões, mudando a vida de muitos jogadores.

Este anúncio vem após a notícia de que os moradores da Austrália Ocidental têm bilhetes de loteria não reclamados no valor de U$30 milhões do último ano fiscal, de acordo com o relatório anual mais recente da Lotterywest. Além disso, houve um aumento significativo nos prêmios não reclamados nos últimos 12 meses. Os U$28 milhões ainda não reivindicados representam uma diminuição em relação aos U$38 milhões em 2022, levantou o Perth Now.