Grande varejista fecha lojas no País de Gales

Um grande varejista de rua com 240 filiais está prestes a fechar uma de suas lojas em Newport, País de Gales, no próximo dia 18. Os clientes expressaram sua insatisfação com a mudança que deixará outra unidade vazia no centro da cidade.

Sam Weldon, gerente da loja, explicou que o fechamento se deve ao aumento do aluguel e mencionou que outras lojas de jogos já se mudaram para a House of Fraser ou Sports Direct. No entanto, a boa notícia é que a loja Game não desaparecerá completamente. Ela reabrirá apenas dois dias após o fechamento, em uma unidade da Sports Direct, localizada na mesma rua, como verificou o The Sun.

Esta decisão ocorre após a Game ter sido adquirida pelo Sports Direct em junho de 2019, em um acordo de 52 milhões de libras. No início de 2020, a empresa anunciou planos para fechar 40 das suas mais de 300 lojas em todo o Reino Unido.

Atualmente, existem mais de 240 lojas Game em todo o país, e os compradores demonstraram preocupação com a mudança, expressando suas emoções com frases como "outro não" e "não haverá mais lojas neste ritmo."

pexels-ryutaro-tsukata-5472249

Essa mudança na Game acontece em meio a outras transformações no varejo do Reino Unido, onde diversas lojas têm fechado suas portas devido à crescente concorrência do comércio eletrônico, altos custos de energia e mão de obra, além dos impactos da inflação desde 2022.

Varejistas como a House of Fraser também enfrentaram desafios, fechando várias lojas em todo o país, incluindo em Cardiff e Solihull.

Não são apenas as lojas de varejo que estão passando por essas mudanças. Bancos e sociedades de construção também têm fechado filiais devido à preferência dos clientes por serviços online.

No entanto, apesar do cenário econômico adverso, alguns varejistas continuam a expandir seus negócios. A indústria do varejo está em constante evolução, e as empresas precisam se adaptar para atender às mudanças nas preferências dos consumidores e no ambiente econômico em geral.