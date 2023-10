Flatulências malcheirosas: o que o odor revela sobre a saúde?

Gases, flatulências ou, popularmente, peidos. Todos nós eliminamos ar do trato digestivo com mais frequência do que imaginamos. Em média, produzimos de meio litro a dois litros de gás diariamente, expelindo-o na forma de arroto ou flatulências cerca de 14 vezes por dia, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Digestiva e Diabetes dos Estados Unidos.

Apesar de ser um processo comum, expelir gases é algo que preferimos manter em segredo, especialmente quando são malcheirosos. No entanto, por que algumas flatulências são tão fedorentas? O que o mau odor dos gases revela sobre a saúde de nosso corpo?

krakenimages-8RXmc8pLX_I-unsplash

Imagem: krakenimages/Unsplash

Benjamin Franklin foi um dos primeiros cientistas a estudar as flatulências, analisando os componentes dos alimentos e seu impacto no odor em um ensaio publicado em 1781, intitulado "Fart Proudly". Na época, o conhecimento sobre o assunto era limitado.

Os gases produzidos no trato digestivo resultam da fermentação no cólon, chegam aos pulmões e são eliminados com a expiração do ar, conforme explicado pelo Dr. Tormo Carnicé, especialista em Doenças do Aparelho Digestivo.

O processo de eliminação de gases fornece informações valiosas sobre como nosso corpo absorve nutrientes. Por exemplo, estudos sobre a má absorção de carboidratos são baseados nesse processo.

Além disso, pesquisas buscam identificar patologias com base nos gases emitidos pelo sistema digestivo, como a detecção da infecção por Helicobacter pylori por meio da análise do ar expirado após a administração de Ureia C13.

E quanto aos odores, existem odores característicos de doenças digestivas? Segundo o Dr. Carnicé, quando as proteínas ingeridas são parcialmente catalisadas e formam sulfeto de hidrogênio, isso pode resultar em eructos com um característico odor de ovos podres.

Outro exemplo é quando os carboidratos não digeridos alcançam o cólon, produzindo excesso de hidrogênio ou metano, dependendo da microbiologia presente no cólon. Níveis elevados desses gases podem indicar problemas na absorção de açúcares, o que pode causar desconforto abdominal, publicou a Muy Interesante.

towfiqu-barbhuiya-xs2rdwVoqks-unsplash

Imagem: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

A flutuabilidade das fezes também pode estar relacionada ao excesso de metano. O metano em excesso faz com que as fezes pesem menos e, portanto, flutuem. Embora seja uma observação intrigante, não tem relevância patológica.

Alguns alimentos produzem mais gases do que outros, como estaquiose, rafinose, celulose, hemicelulose, pectina e lignina, presentes em leguminosas e vegetais. Esses gases podem ter odores desagradáveis, mas isso não necessariamente indica problemas de saúde, apenas um excesso desses alimentos na dieta.

annie-spratt-m1t-RJ1iCIU-unsplash

Imagem: Annie Spratt/Unsplash

Em resumo, gases digestivos são normais, exceto quando o sulfeto de hidrogênio está presente, indicando uma possível gastrite com retardo no esvaziamento gástrico. Os outros gases, como hidrogênio, metano e CO2, não têm odor desagradável.

Portanto, em geral, não é necessário se preocupar com gases, mas é importante prestar atenção a sinais de desconforto abdominal e consultar um médico se necessário, especialmente se houver suspeita de intolerâncias alimentares ou outros problemas digestivos.

Este artigo foi elaborado em colaboração com o Dr. Tormo Carnicé, médico especialista em Doenças do Aparelho Digestivo em Barcelona e membro do Top Doctors.