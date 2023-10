Filha é processada por quebrar ovos em briga com a mãe de 89

Uma briga doméstica incomum entre mãe e filha levou a uma situação inusitada nos tribunais. Alissa Ash, de 59 anos, foi processada por danificar uma caixa de ovos no valor de 3 libras durante um conflito com sua mãe, Ann-Marie, de 89 anos. A discussão entre as duas levou Ann-Marie a chamar a polícia para intervir, mas, surpreendentemente, Alissa foi a que acabou enfrentando acusações criminais, segundo The Sun.

Durante o incidente, Alissa jogou os ovos no chão da cozinha, resultando em danos à caixa. A polícia, ao chegar à cena, decidiu prender Alissa e posteriormente acusá-la de danos criminais quando ela se decidiu a aceitar uma advertência. O caso foi levado ao tribunal de magistrados de Guildford, onde Alissa se declarou culpada, expressando remorso por suas ações.

A defensora de Alissa afirmou que ela tem um bom caráter e nunca teve problemas legais anteriormente. O magistrado que presidiu o caso expressou surpresa pela situação, questionando a gravidade do crime ao quebrar alguns ovos, algo que ele mesmo faz ao preparar o café da manhã.

A decisão final do tribunal foi uma dispensa absoluta para Alissa, levando a questionamentos sobre a necessidade do caso ter chegado a tal ponto. Enquanto isso, a polícia de Surrey enfatizou sua responsabilidade em proteger as vítimas de crimes, especialmente em ambientes domésticos, destacando-se a investigação do incidente envolvendo ovos caros.