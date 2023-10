Esposa de milionário de Dubai revela gastos exorbitantes: R$ 4 milhões em uma semana

Linda Andrade, residente na glamorosa Dubai e casada com um milionário local, deixou as redes sociais agitadas para compartilhar sua extravagante semana de compras. Segundo suas postagens, Linda gastou mais de 1 milhão de libras (mais de R$ 4 milhões) em apenas uma semana, incluindo um gasto específico em chocolates e joias de ouro, segundo The Sun.

Entre suas compras extravagantes, Linda revelou ter desembolsado quase 6 mil libras (R$ 24,4 mil) em chocolate e cerca de 300 mil libras (R$ 1,2 milhão) em roupas e acessórios de grife.

Ela revelou detalhes de suas compras em um vídeo online, mostrando seus gastos impressionantes. Seu marido, um milionário de Dubai, também presenteou Linda com uma soma significativa em dinheiro, joias e outros presentes luxuosos.

O vídeo, postado na conta do TikTok de Linda (@lionlindaa), rapidamente se tornou viral, acumulando centenas de milhares de visualizações em apenas um dia. As discussões online foram diversas, variando de choque e admiração até críticas e acusações. Muitos usuários expressaram incredulidade diante dos gastos extravagantes de Linda, enquanto outros questionaram a validade de suas afirmações.

No entanto, os trolls online aproveitaram a oportunidade para criticar Linda, questionando a ética de seus gastos em um país onde alguns residentes vivem com dificuldades muito altas.

Apesar das críticas, Linda Andrade continua compartilhando seu estilo de vida de ostentação, deixando o público dividido entre admiração e desaprovação diante de sua extravagância.