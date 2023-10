Especialistas dão dicas para proteger a sua pele

Com a mudança das estações, sua rotina de cuidados com a pele também deve mudar, de acordo com dermatologistas. Eles aconselham seus pacientes a adaptar os produtos que usam para enfrentar o clima frio, por exemplo.

As condições frias do outono e inverno podem prejudicar a sua pele, deixando-a seca e com descamação, além de causar vermelhidão no rosto. O ar externo fica mais seco, e, ao entrar em ambientes aquecidos, a umidade da pele é ainda mais prejudicada.

"Nossa pele é a primeira linha de defesa contra o frio e o vento, então precisamos garantir que a barreira da pele esteja saudável e bem cuidada", disse Katie Matten, Diretora Global de Educação da Rationale.

Troca

A saúde da pele é profundamente afetada pelo ambiente: as flutuações de temperatura, exposição ao sol e condições climáticas são todas considerações importantes ao criar uma rotina de cuidados com a pele.

"À medida que passamos do verão para o outono, temos menos luz solar e temperaturas mais baixas, o que pode criar uma textura opaca e seca na pele", explicou Rachael Gallo, esteticista e Diretora de Operações da Silver Mirror Facial Bar. Ela acrescentou que o ar frio e que retira a umidade do ambiente geralmente exige produtos mais hidratantes do que no verão.

Patricia Schuffenhauer, Diretora de Produtos da empresa de cuidados com a pele de luxo Erno Laszlo, observou que vento, chuva e neve também podem afetar quais tipos de produtos devem ser usados, já que condições climáticas mais severas podem prejudicar a pele.

Além disso, produtos com ingredientes ativos podem se tornar menos eficazes quanto mais tempo ficarem sem uso. Mudar esses produtos sazonalmente garante ingredientes frescos e ativos eficazes.

Quais produtos?

"Em cada estação, os dois principais itens a serem trocados são seu limpador e seu hidratante", disse Gallo. "Durante os meses mais quentes, mude para um limpador em gel ou espuma para ajudar com o calor excessivo e a pele morta. Nos meses mais frios, mude para um limpador em creme e adicione um com base de leite para hidratação extra", disse.

"Quanto aos hidratantes, comece com os mais leves e vá para os mais espessos à medida que você passa dos meses mais quentes para os mais frios".

Uma das melhores maneiras de proteger a pele do frio é optar por um hidratante em creme mais espesso com vitamina C, segundo Gallo, enquanto Schuffenhauer destacou que um alto teor de óleo no creme facial pode funcionar.

Schuffenhauer enfatizou que limpadores agressivos podem remover a umidade da pele, então é essencial usar um limpador suave para remover sujeira e resíduos.

"Aplicar produtos em uma pele ligeiramente úmida também pode ajudar a 'travar' a umidade", acrescentou.

Skin-Care-2-cottonbro-studio-Pexels

Imagem: cottonbro studio - Pexels

Quais ingredientes?

Gallo gosta de humectantes, como ácido hialurônico e ácido láctico, que retiram a umidade de dentro para a superfície da pele. Isso ajuda a manter a pele com aparência viçosa e hidratada, apesar do ar frio. Para a pele vermelha causada por ventos gélidos, experimente adicionar niacinamida, um derivado da vitamina B e eficaz ingrediente anti-inflamatório.

Enquanto isso, alguns podem considerar deixar de lado ingredientes mais fortes como ácido salicílico e retinol no clima frio. Essas ferramentas poderosas de cuidados com a pele podem ser muito fortes para a pele já comprometida pelo clima.

Quando as temperaturas caem, Schuffenhauer gosta de emolientes, ou seja, hidratantes, que criam uma camada protetora na pele. Eles são essenciais para manter a pele flexível e suave.

Emolientes populares incluem manteiga de karité, óleos vegetais e, em particular, ácidos graxos, como esqualano e jojoba, que estimulam a capacidade da pele de manter seus próprios níveis de umidade.

O clima frio e o vento devem ser acompanhados por uma aplicação diária de ceramidas e lipídios nutritivos, acrescentou Matten, bem como vitaminas do complexo B, como a niacinamida mencionada anteriormente, e antioxidantes, incluindo as vitaminas C e E, para oferecer proteção ideal contra agressores externos.

Transição

A química da pele de cada pessoa é um pouco diferente, portanto, evite mudar a rotina de cuidados com a pele de uma só vez. Começar lentamente e testar novos produtos garante que eles não irritem a pele ou causem acne, explicou Schuffenhauer.

"Experimente apenas um novo produto de cada vez, mesmo que seja empolgante experimentar vários produtos novos de uma só vez. Dessa forma, você poderá identificar o culpado se sua pele apresentar efeitos colaterais negativos", explicou ela.

"Lembre-se", disse Matten, "quando se trata de ingredientes ativos, menos é mais. Tente incorporar gradualmente esses tipos de ativos de forma progressiva, adicionando-os à sua rotina a cada dois dias por duas semanas e, se estiver confortável, aumente para o uso diário."

Como sempre, os dermatologistas recomendam que quem deseja trocar seus produtos de cuidados com a pele consulte um profissional de cuidados com a pele para orientação personalizada antes de fazer qualquer mudança significativa, levantou o New York Post.