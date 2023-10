Especialistas apontam a idade certa para atividades extraescolares das crianças

Quando começa um ano letivo, muitos pais se deparam com a decisão de inscrever seus filhos em atividades extracurriculares. No entanto, a questão sobre quando é o momento certo e quais atividades são mais apropriadas para as crianças pode gerar dúvidas, levantou a Muy Interesante.

De acordo com Álvaro Bilbao, neuropsicólogo e especialista em saúde cerebral, os primeiros anos de uma criança são cruciais para dedicar tempo livre a duas atividades fundamentais: o jogo livre, no qual exploram, tocam, experimentam e dão asas à curiosidade, e a interação e brincadeiras orientadas pelos pais, que ajudam a estruturar sua linguagem, atenção, memória e outras funções cognitivas.

Maria Ángeles Sánchez, psicóloga infantil do gabinete de psicologia infantil Crecer, argumenta que, até os 6 anos de idade, a principal necessidade das crianças é brincar livremente por pelo menos duas horas por dia, e atividades como ir ao parque seriam as melhores opções como atividades extracurriculares.

No entanto, ela também sugere alternativas, como desenho, pintura ou até mesmo uma introdução ao esporte, caso não seja possível dedicar esse tempo ao parque.

criancas-brincando

Imagem: Pexels

Gostos pessoais

Quando as crianças têm mais de 6 anos, ambos os especialistas recomendam levar em consideração a opinião da criança e descobrir o que ela gostaria de fazer. Os pais podem orientar a criança de acordo com sua idade, interesses e personalidade, mas a ideia é não impor uma atividade apenas porque os pais gostam dela.

A Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente também enfatiza a importância de permitir que as crianças explorem uma variedade de atividades para descobrir seus interesses. Eles alertam os pais para não imporem seus desejos aos filhos, pois as crianças podem escolher atividades que são desconhecidas para os pais.

Embora atividades extracurriculares relacionadas à arte, música e esportes possam ser benéficas para o desenvolvimento das crianças, a organização destaca que é essencial que as crianças tenham tempo livre para brincar, usar a imaginação e relaxar.

Crianca-brincando-Yan-Krukau-Pexels

Imagem: Yan Krukau / Pexels

Responsabilidade e equilíbrio

Uma vez que a atividade extracurricular tenha sido escolhida em conjunto com a criança, os pais devem ensinar a ela o compromisso com a classe em questão e a importância de cumprir seus compromissos.

No entanto, é fundamental estar atento a sinais que indicam que a criança pode estar sobrecarregada, como recusar-se a participar da atividade, sentir-se cansada demais, apresentar problemas de organização ou queda no desempenho escolar.

Portanto, embora as atividades extracurriculares possam ser valiosas para o desenvolvimento das crianças, é crucial equilibrá-las com tempo livre e garantir que as crianças não fiquem sobrecarregadas com compromissos excessivos. A chave é encontrar um equilíbrio que permita às crianças aprender e crescer, ao mesmo tempo em que desfrutam da infância.