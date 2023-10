"Dor infinita": menina de 3 anos morre após ataque fatal

Uma tragédia abalou a cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), quando Maria Fernanda Brito da Silva, uma criança de apenas 3 anos, faleceu após ser picada por um escorpião enquanto dormia em sua cama.

O incidente, ocorrido em sua casa no dia 25 de setembro, ocorrido em um parada cardíaca fatal para uma menina, apesar dos esforços dos médicos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, diz o New York Post.

Pelas costas

O escorpião rastejou sob as roupas de Maria Fernanda e a picou enquanto ela dormia tranquilamente. Sua mãe, Vanessa Ramirez da Silva, testemunhou o terrível evento e perdeu desesperadamente para salvar sua filha. "A imagem ficou na minha cabeça para sempre. Ela estava na cama, virou-se e vi o escorpião preso nas costas dela. Não era um escorpião pequeno, era um escorpião grande", relatou Vanessa.

Apesar dos esforços da família e dos médicos, Maria Fernanda não resistiu. Seu velório e enterro foram realizados em 2 de outubro, deixando a comunidade de Ribas do Rio Pardo profundamente comovida e consternada.

Infelizmente, este não é um incidente isolado na região. Mais de 3 mil casos relacionados a escorpiões foram notificados este ano apenas no estado de Mato Grosso do Sul.

Em agosto, um menino de 5 anos da mesma cidade também perdeu a vida após ser picado por um escorpião que se escondia dentro do seu sapato.

Os especialistas alertam que os escorpiões no Brasil se adaptaram para sobreviver em ambientes urbanos, incluindo esgotos, lixo e entulhos. O Tityus serrulatus, conhecido como escorpião amarelo, é considerado o mais perigoso da América do Sul, tornando esses incidentes um sério problema de saúde pública.

A família de Maria Fernanda enfrenta agora um dor insondável, enquanto a comunidade local se une para aumentar a conscientização sobre os perigos dos escorpiões e a importância da prevenção em casas e espaços públicos.