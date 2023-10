Como era a vida de um milionário no Império Romano

O historiador romano Tito Livio, no século I a.C., reconhecia que "as riquezas geraram avareza e os abundantes prazeres, o desejo de luxo". Quem não gostaria de viver como um rico no Império Romano? Todos os cidadãos romanos aspiravam a encher seus bolsos, mas as oportunidades eram muito limitadas na Antiguidade, uma época em que seu futuro estava intimamente ligado à classe social em que você nasceu. Como alguém ficava rico na antiga Roma? Em que trabalhavam? Como era um dia na vida de um milionário romano?

Como ganhar dinheiro

Um dos homens mais ricos da história de Roma foi Marco Licínio Crasso. Se hoje em dia costumamos medir o nível de riqueza pelo número de carros de luxo estacionados na garagem ou pelo tamanho da mansão em que vivemos, Crasso tinha claro que em sua época você poderia se considerar um milionário se fosse capaz de manter um exército próprio.

Na verdade, a maior parte de sua vasta riqueza vinha da posse de propriedades imobiliárias: Crasso se tornou o maior proprietário de imóveis de Roma no final da República.

No entanto, essa não era a maneira comum de enriquecer, e durante o período imperial, muitos acumularam mais riqueza do que Crasso.

Os ricos da antiga Roma pertenciam a duas classes sociais: os patrícios e os equites. Os patrícios, ou seja, a nobreza, nasciam em um ambiente privilegiado, e o aumento ou a diminuição de seu poder de compra dependia de sua habilidade para se destacar nas altas esferas da sociedade romana. No entanto, eles não recebiam salário por ocupar cargos políticos ou militares.

Imperio-romano-ugur-ugur-Pexels

Imagem: ugur uğur / Pexels

Política e negócios

Para os patrícios, a principal ocupação diária era a política, atuando como oradores, juristas ou financistas para defender os interesses de seus negócios e clientes. No entanto, eles não podiam exercer qualquer trabalho manual ou intelectual que gerasse benefícios econômicos diretos, pois isso comprometeria sua "dignitas", uma das virtudes essenciais de qualquer cidadão.

Suas principais fontes de renda vinham de propriedades agrícolas e de posições nas províncias, onde podiam enriquecer por meio do saque e da extorsão.

Negócio e lazer

É claro que a vida de um milionário não se resumia apenas a negócios. Roma tinha muitos feriados no calendário. Além de participar dos eventos religiosos, os ricos dedicavam seu tempo livre a banhos nas termas, passeios pelos pórticos e locais frequentados por amigos e clientes, e à assistência a espetáculos no teatro, anfiteatro ou circo.

Outra opção era retirar-se para suas vilas de campo ou casas de praia para relaxar longe do agito da cidade. Além disso, a organização de banquetes em casa era fundamental, onde convidados eram recebidos para oportunidades de negócios e agradecimentos, acompanhados de uma opulenta refeição com música, dança e outros entretenimentos.

Em todas essas atividades diárias, os ricos tinham escravos à disposição, que os acompanhavam até o final do dia para ajudá-los a tirar a toga e se retirar para o quarto para dormir até o amanhecer.

A vida de um milionário romano era repleta de privilégios e luxo, mas também estava cheia de responsabilidades e expectativas, segundo o Muy Interesante.