Comissária explica por que ‘odiava cada segundo’ da profissão e que ‘não era tão gloriosa quanto parece’

Viralizou nas redes sociais o caso de uma comissária de bordo que compartilhou seu descontentamento em relação ao trabalho e o alívio quando saiu da aérea. Kat Kamalani afirma que “odiava” cada momento de sua carreira a 35.000 pés – e diz que “não é tão glorioso quanto parece”. M

Como detalhado pelo site The Mirror, depois de seis anos, Kat deixou o cargo e afirma que muitos outros trabalhadores fizeram o mesmo.

Kat, @katkamalani, de 33 anos, diz que a culpa é dos passageiros exigentes, dos regimes de treinamento intenso e do sistema hierárquico. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela observou: “Eu odiava ser comissária de bordo e foi por isso que pedi demissão. Eu trabalhava em uma das maiores companhias aéreas que você poderia imaginar e odiei cada segundo disso”.

Na legenda, ela disse que estava pronta para “revelar seus sentimentos/segredos sobre ser comissária de bordo” e acrescentou: “Viajar pelo mundo [foi] muito divertido, mas tem um custo e sem falar que você nunca tem uma rotina ou horário.”

Kat continuou criticando a falta de uma rotina regular. Ela disse: “Todo mundo pensa, no início, quando está voando, que você está indo para Honolulu e Paris - e esse pode ser o caso. Mas, na maioria das vezes, você está indo para três destinos por dia, com escalas muito curtas, e você acaba acordando muito cedo e com os olhos vermelhos – simplesmente não é divertido.”

Mas essa não foi a única desvantagem de viajar aos olhos dela. Kat observou que os benefícios e as opções de voo muitas vezes eram priorizados para os trabalhadores mais experientes. Isso faz sentido, mas aparentemente significa que pode levar anos até que você tenha muito a dizer sobre o seu tempo.

Ainda de acordo com as informações, Kat acrescentou que, às vezes, o problema eram os passageiros. Ela observou: “As pessoas pensam que os comissários de bordo estão lá apenas para servir bebidas - e, na verdade, estamos lá primeiro para sua segurança. As pessoas estão viajando quando estão nos momentos mais difíceis de suas vidas. Elas estão privadas de sono, estão viajando para uma emergência ou um funeral... muitas vezes as pessoas ficam no pior momento quando viajam e quem sofre o impacto disso?”

Crédito (katkamalani/TikTok)

Com informações do site The Mirror