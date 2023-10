Cientista que criou antibiótico promissor morre aos 29 anos

Kirsty Smitten, uma cientista visionária de apenas 29 anos, que havia desenvolvido um novo antibiótico com potencial para salvar milhões de vidas, morreu de forma repentina. Essa jovem pesquisadora, natural de Solihull, na região oeste de Midlands (Inglaterra), perdeu a vida na semana passada, após uma batalha de meses contra um câncer cardíaco.

O diagnóstico dessa condição terminal extremamente rara ocorreu em fevereiro, quando Kirsty Smitten recebeu a notícia devastadora.

Sukhi Smitten, irmã da cientista, compartilhou suas palavras emocionantes com o jornal The Sun: "Kirsty lutou até o fim, mas esse câncer foi tão agressivo que ela não conseguiu vencê-lo. Ela sempre dizia o quanto tinha para viver: o irmão Dan vai se casar em novembro, e Matt e eu estamos esperando um bebê para fevereiro. Ela teria sido a tia mais maravilhosa. Estamos todos de coração partido".

Durante sua jornada médica, Kirsty Smitten foi tratada no Queen Elizabeth Hospital, em Birmingham, por sete semanas, antes de seu trágico falecimento. A condição que a afligiu é tão rara que afeta apenas dois britânicos a cada ano.

Kirsty Smitten, anteriormente pesquisadora da Universidade de Sheffield, recebeu o diagnóstico três meses após acordar no meio da noite com dores no peito, em novembro passado. Os médicos inicialmente acreditaram que ela havia machucado um músculo, dada a raridade da condição.

Apesar das previsões sombrias, com apenas 32% de chance de sobrevivência, Kirsty continuou sua batalha contra a doença, mantendo a esperança de viver o suficiente para ver uma cura encontrada.

Nos primeiros meses após o diagnóstico, ela liderou a luta contra a resistência antimicrobiana como CEO da MetalloBio, contribuindo para a pesquisa de dois novos antibióticos promissores no combate a bactérias resistentes a medicamentos. Esses medicamentos poderiam beneficiar pessoas com casos perigosos de meningite e pneumonia.

Kirsty Smitten, que figurou na lista de "30 abaixo de 30" da Forbes como cientista e também foi embaixadora principal da instituição de caridade Sarcoma UK, deixa um legado notável no campo da ciência, apesar de sua partida precoce e trágica. Seu trabalho inovador continuará a inspirar futuras gerações de cientistas e pesquisadores.