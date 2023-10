Canibalismo na Idade da Pedra: evidências surpreendentes reveladas por pesquisadores

Um estudo inovador baseado em ossos humanos com mais de 15 mil anos encontrados em sítios arqueológicos em toda a Europa, incluindo países como Polônia, Rússia, Alemanha, Bélgica, França, Espanha e Inglaterra, trouxe à tona uma prática surpreendente dos antigos habitantes da cultura magdaleniense. Eles não apenas enterravam seus mortos, mas também praticavam o canibalismo como parte de rituais funerários.

A descoberta, publicada na revista "Quaternary Science Reviews" e levantada pela Muy Interesante, revela que o canibalismo ritual era uma parte intrigante da cultura magdaleniense há cerca de 15 mil anos. Ao contrário do canibalismo por necessidade de sobrevivência, essa prática estava ligada à maneira como essa antiga sociedade tratava seus falecidos.

Arqueologico-Boris-Hamer-Pexels

Imagem: Boris Hamer / Pexels

Práticas recorrentes

De acordo com Silvia Bello, especialista em evolução do comportamento humano, "em vez de enterrar seus mortos, essas pessoas os comiam". O estudo identificou evidências de canibalismo em vários locais magdalenianos, sugerindo que essa prática era parte de um comportamento funerário difuso entre esses grupos.

Os pesquisadores do Museu Nacional de História de Londres conduziram uma revisão abrangente da literatura existente e identificaram 59 sítios magdalenianos com restos humanos. Em 15 desses sítios, foram encontradas evidências claras de canibalismo, incluindo marcas de mordidas nos ossos, cortes deliberados e ossos quebrados para extrair a medula óssea. Além disso, dez sítios mostravam evidências de enterros convencionais, enquanto dois combinavam enterro e canibalismo em seus rituais.

William Marsh, pesquisador do Museu de História Natural que participou do estudo, enfatizou que o canibalismo era uma prática difundida entre os magdalenenses. "O fato de encontrarmos evidências frequentes de canibalismo em um curto período de tempo, em uma área geográfica limitada e atribuído especificamente à cultura magdaleniense, sugere que essa prática era uma parte significativa de seus rituais funerários".

Arqueologico-Israyosos-S-Pexels

Imagem: Israyosos S / Pexels

Magdlaenenses

Os magdalenenses foram uma das primeiras culturas de caçadores-coletores na Europa Ocidental, datando de 17 mil a 12 mil anos atrás. Embora essas descobertas desafiem nossa compreensão das práticas funerárias da Idade da Pedra, também destacam a diversidade de comportamentos e rituais entre as culturas antigas.

Embora os resultados sejam impressionantes, os pesquisadores enfatizam que este é um estudo preliminar e que são necessárias análises adicionais em maior escala para entender completamente as implicações dessas descobertas. A pesquisa também levanta questões fascinantes sobre os rituais funerários e o significado cultural do canibalismo entre as sociedades antigas da Idade da Pedra.