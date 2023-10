Um cãozinho chamado Bean passou 10 anos em um abrigo na Flórida, o Animal Refuge Center (ARC), segundo o portal The Dodo. Apesar da falta de uma família definitiva, foi uma década de muito amor, carinho e cuidado no local, além da amizade com outros bichinhos e tratamento de qualidade.

“A vida dela não era um amor individual e familiar”, disse Michelle Wilson, conselheira de adoção da ARC, ao The Dodo. “Mas ela certamente recebeu o amor tanto dos treinadores quanto de todos os voluntários.”

Apesar de Bean contar com ótimas companhias e ter uma vida boa no abrigo, sempre assistia seus amigos sendo adotados. Por Bean ser uma cachorrinha tímida, o ARC temia as dificuldades em encontrar um lar para ela.

Cachorro encontra 'metade da sua laranja' após 10 anos em abrigor

No entanto, a espera valeu totalmente a pena. Ao se deparar com Bean, Larry se encantou imediatamente pelo pet e iniciou o processo de adoção.

Apesar do entusiasmo sobre um novo lar para Bean, a equipe ficou preocupada pelo tempo em que ela levaria até confiar em seu novo tutor.

“Bean não seria uma situação do tipo ‘entre, conheça o cachorro e leve-o para casa’. Ela seria um cachorro que alguém teria que voltar com o tempo para conhecê-la”, disse Wilson. “Expliquei tudo isso a Larry e ele disse: ‘Custe o que custar’”.

Bean recebeu visitas todos os dias durante quatro semanas, até que esteve pronta para confiar em Larry.

“Ele sentava-se fora do canil e dava-lhe guloseimas ao longo do tempo”, disse Wilson. “Eventualmente, ele caminhou com Bean e nosso adestrador de cães.”

Cachorro encontra 'metade da sua laranja' após 10 anos em abrigo

Para os amigos do cãozinho, não poderia ter notícia mais feliz naquele momento. Todos celebraram a mudança de vida do animal.

“Os tratadores aqui amam absolutamente cada cão”, disse Wilson. “Eu os vi chorar quando os cachorros voltam para casa – parcialmente lágrimas de alegria, parcialmente lágrimas de tristeza. Havia muitos deles no dia em que Bean foi embora.

Desde então, o ARC tem recebido atualizações de como andam as coisas entre Bean e Larry. Finalmente o cãozinho saberá o gosto de ter uma família definitiva ao encontrar a ‘metade de sua laranja’.

“Ela parece estar muito feliz e indo muito bem”, disse Wilson. “Ela quase parece ter um sorriso no rosto em todas as fotos.”