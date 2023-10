Avó utiliza método polêmico para auxiliar no nascimento dos dentes do neto

Uma mãe está passando por momentos delicados durante o nascimento dos dentes de seu bebê. Enquanto ela e o marido tentam de tudo para amenizar o momento, a avó da criança decidiu oferecer ajuda à moda antiga.

Conforme seu desabafo no Reddit, a mãe da criança conta que ela e o marido estão sofrendo com o nascimento da dentição de seu filho de seis meses, no entanto uma conversa com sua mãe pode ter revelado uma possível ajuda para o momento difícil.

“Eu estava na casa da minha mãe há alguns dias e conversávamos sobre os problemas do nascimento da dentição. Ela costuma fazer várias coisas à moda antiga e gosta muito de ervas, curas naturais e coisas deste tipo”.

“A sugestão dela foi esfregar uísque nas gengivas do bebê. Ela disse que fez isso comigo e com meus três irmãos, então eu acabei deixando ela fazer isso e, por um milagre, o bebê pareceu se acalmar”, conta a mãe.

O pai ficou completamente irritado!

Segundo a mulher, apesar de seu bebê ficar mais calmo com a atitude da avó, o pai da criança não reagiu bem ao “truque” utilizado por elas.

“Ele ficou furiosos! Disse que isso faz mal à criança e não alivia nada em termos de dor. Ele ficou chateado e disse que não deveria ter permitido que minha mãe fizesse algo deste tipo, agora ele também não quer mais que eu leve meu bebê comigo quando for visitar minha mãe”.

“Desde então ele pediu dispensa do trabalho e está super paranoico, observando cada passo que dou com o bebê”, finaliza a mulher.

Apesar de ser um método que não tem comprovações clínicas e não é indicado para auxiliar no alívio das dores durante o nascimento da dentição, o fato de ser um “saber popular” fez com que alguns usuários do Reddit simpatizassem com a decisão da mãe, mesmo não indicando a repetição.

“Você cometeu um erro de julgamento para tentar aliviar a dor do seu bebê, mas isso não faz de você uma mãe ruim”, comentou uma pessoa.

Outros a criticaram e consideraram sua atitude irresponsável: “É de comum acordo que álcool é inseguro principalmente para bebês além de não funcionar como um analgésico”.