Aplausos merecidos: menino com paralisia conquista corações em apresentação escolar inclusiva

Enzo, é uma criança de 4 anos com uma paralisia cerebral que não o impede de viver uma vida plena. Sua participação durante o evento da escola foi calorosamente recebida nas mídias sociais.

Durante a apresentação, Enzo se divertiu intensamente, dançou animadamente e imitou animais, encantando a todos. Josiane Amorim, sua mãe, compartilhou nas redes sociais que a escolha por uma escola inclusiva foi uma decisão familiar.

“Efetivamente, todas as crianças abraçaram a jornada dele. Além disso, ele está progredindo significativamente em todas as atividades diárias”, afirmou ela. “Crianças singulares também merecem o direito de brincar, ser felizes e explorar as maravilhas da vida.”

Erro médico

No Instagram, a mãe de Enzo documenta as vitórias e desafios do filho, angariando mais de 113 mil seguidores.

Ela revela que a paralisia cerebral de Enzo foi resultado de um erro médico.

“Foi um erro médico que se tornou uma parte permanente da vida dele. Apesar disso, ele cresceu sendo uma criança incrivelmente alegre, feliz e otimista. Ele não recua diante de desafios e tem uma paixão por esportes”, enfatizou.

A rotina de Enzo é intensa, incluindo fisioterapia, atividades na escola de paraolimpíadas, sessões com fonoaudiólogos, equoterapia e aulas em uma escola tradicional à tarde.

“Enzo é amado por todos na família. Ele possui uma energia única e inspira a todos com seu sorriso radiante”, descreveu a mãe.

Reconhecimento nas redes sociais

Nas mídias sociais, Enzo recebeu uma enxurrada de aplausos e elogios por seu progresso.

Sua mãe não poderia estar mais orgulhosa. “Mãe não poderia estar mais orgulhosa de tanto esforço e determinação. Meu filho, você vai alcançar grandes alturas. Eu te amo”, declarou.

Uma fonoaudióloga enfatizou a importância da inclusão na vida de Enzo.

“Exatamente, a inclusão faz toda a diferença no desenvolvimento de nossas crianças, e o pequeno Enzo sempre brilha”, comentou.

Uma internauta ressaltou a necessidade de proporcionar oportunidades iguais a todas as crianças.

“Todas as crianças merecem viver todas as maravilhas da infância. Todas são apenas crianças. O dia virá em que a palavra ‘inclusão’ não será necessária, pois todos estarão juntos, sem exceção. Isso é maravilhoso”, enfatizou.

