Amor ao próximo: médico salva paciente ao doar sua própria medula óssea em ato de generosidade

De acordo com o site Só Notícia Boa, o médico Ali Alsamarah doou sua medula óssea para salvar a vida de um paciente ao saber que era compatível e tinha condições de ser submetido à cirurgia. A história de empatia foi compartilhada nas redes sociais e está viralizando mundialmente.

Especialista em cardiologia intervencionista e trabalhando no Centro de Saúde Advent Health Ocala, nos Estados Unidos, ele disse que compartilhou agora a iniciativa para estimular pessoas a também se tornarem doadoras de órgãos.

Ali contou que, há três anos, um amigo que sofria de leucemia foi salvo graças à doação de medula óssea e, desde então, vive bem.

Antes da cirurgia, em abril, o médico teve, como todos os doadores, de passar por uma série de exames laboratoriais e clínicos para saber se realmente estava apto a ser doador de medula óssea para o paciente.

Quando estava no pós-operatório, o médico se disse feliz e satisfeito por salvar um paciente.

“Espero que esta mensagem chegue às pessoas para conhecerem o programa de doação de medula óssea porque contribuirá em conjunto com mais doadores e, portanto, mais potenciais compatíveis para os necessitados”, disse o médico ao AdventistReview.

Foto: AdventHealth News

Em seguida, Ali acrescentou que: “O procedimento é crucial para conscientizar e educar as pessoas sobre a terapia que pode salvar vidas”.

O processo de recuperação do doador, no caso de medula óssea, leva, em média, duas semanas. O médico e o paciente passam bem.

Como ser doador de medula no Brasil?

No Brasil, todo e qualquer procedimento de doação de órgão é coordenado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso da doação de medula, é preciso que o doador se cadastre no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), um sistema nacional, apresentando um documento original de identidade e preencha um formulário com suas informações pessoais.

Será coletada uma amostra de sangue (5 ml) para testes de tipificação HLA – fundamental para a compatibilidade do transplante.

Estes dados serão incluídos no Redome e, em caso de identificação de compatibilidade com um paciente, o doador será contatado para realizar outros testes.

LEIA TAMBÉM:

Aplicativo deve agilizar pré-cadastro de doadores de medula óssea

Pró-Sangue de São Paulo pede doação de sangue