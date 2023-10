Adolescente acusado de assassinato após esfaquear rival em ônibus escolar

Uma tragédia abalou Staten Island, Nova York (EUA), quando um adolescente de 13 anos foi acusado de esfaquear mortalmente outro jovem da mesma idade dentro de um ônibus escolar.

O incidente chocante ocorreu por volta das 14h20 de sexta-feira (6/10), envolvendo o suspeito e a vítima, identificados como Syles Ular. Ambos eram estudantes da escola secundária IS 7, e a discussão entre eles rapidamente se transformou em violência, diz o New York Post.

Sinais de gangue

De acordo com as autoridades, os dois adolescentes estavam envolvidos em uma discussão acalorada e troca de sinais de gangue quando o suspeito sacou uma faca e atacou Syles no ônibus S78, nas proximidades de Hylan Boulevard e Littlefield Avenue.

Após o ataque, o jovem ferido conseguiu caminhar até a parte traseira do ônibus, onde acabou desabando no chão.

A resposta rápida policial levou à prisão imediata do agressor, que tentou fugir do local, jogando uma faca utilizada no processo. O suspeito foi detido a poucos quarteirões do crime local.

NYC teen hit with murder charge following vicious bus stabbing of rival https://t.co/FqdBPcVjpr pic.twitter.com/YpV0E31n7H — New York Post (@nypost) October 7, 2023

O tribunal deteve o jovem acusado sem direito a fiança, enfrentando graves acusações, incluindo homicídio em segundo grau, homicídio culposo e posse criminosa de arma. Enquanto a justiça segue seu curso, as famílias de ambos os jovens enfrentam a tragédia.

A comunidade local está consternada com o incidente, erguendo memorais em homenagem a Syles tanto dentro quanto fora do prédio escolar. Mensagens emocionadas expressam o luto pela perda de um jovem cuja vida foi interrompida de forma tão trágica e prematura.

Esta incidência destaca a urgência de unir esforços para apoiar e educar os jovens, promovendo a paz e a resolução de conflitos. A cidade de Nova York agora enfrenta não apenas dor de perda, mas também o desafio de buscar soluções para evitar futuras tragédias como esta.