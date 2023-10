A física dos gatos: por que eles sempre caem de pé?

Gatos, criaturas misteriosas e ágeis, há muito tempo têm sido objeto de fascínio e curiosidade. Um dos mitos mais persistentes é a crença de que eles possuem sete vidas. Embora essa ideia seja pura fantasia, uma característica notável dos gatos é a capacidade de sobreviver a quedas de alturas impressionantes, pousando sempre em pé e, muitas vezes, sem ferimentos significativos. Mas como eles conseguem esse feito notável?

megan-stallings-TtopwW_mkUg-unsplash

Imagem: Megan Stallings/Unsplash

Um estudo pioneiro realizado em 1969 lançou luz sobre esse mistério, desvendando a física por trás das quedas felinas. A chave para a sobrevivência dos gatos está relacionada à conservação do momento angular. De acordo com essa lei da física, um corpo em rotação não pode começar a girar repentinamente sem uma força externa. Então, como os gatos conseguem girar no ar e pousar com segurança?

A resposta está na habilidade dos gatos de torcer seus membros dianteiros e traseiros em direções opostas. Ao encolherem as patas dianteiras e esticarem as patas traseiras, eles exploram a conservação do momento angular para realizar uma manobra incrível e instintiva.

Ao alternar a posição das patas, eles conseguem reorientar o corpo no ar, garantindo que aterrissarão em pé.

pexels-pixabay-208984

Imagem: Pixabay/Pexels

Um estudo realizado por veterinários em Nova York, onde arranha-céus são comuns, analisou 132 gatos que haviam caído de pelo menos um segundo andar. Surpreendentemente, cerca de 90% deles sobreviveram às quedas, e algo ainda mais curioso foi observado.

A probabilidade de morte e a gravidade das lesões aumentaram com a altura da queda, mas a partir do sétimo andar, esses números diminuíram. Isso sugere que gatos caindo de maiores alturas têm mais chances de sobreviver do que aqueles caindo de alturas menores.

sarah-shull-EdRcN6buYzg-unsplash

Imagem: Sarah Shull/Unsplash

A Muy Interesante relata que a física por trás desses resultados envolve a interação complexa entre a gravidade e o atrito do ar. À medida que um objeto acelera devido à gravidade, o atrito do ar aumenta exponencialmente com a velocidade. Em algum ponto, essas forças se igualam, resultando em uma velocidade constante e uma queda mais segura para o gato.