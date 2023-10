Tragédia na Espanha: ônibus desgovernado deixa três mortos

Um terrível acidente abalou a cidade de Cádiz, no sudoeste da Espanha, quando um ônibus desgovernado atingiu um ponto de táxi na movimentada Avenida de Las Cortes, próximo à loja de departamentos El Corte Ingles. O trágico incidente ocorreu por volta das 15h45 desta segunda-feira (9/10), deixando pelo menos três pessoas mortas e outras duas gravemente feridas.

O motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo após uma ponte, acabando na calçada perto do ponto de táxi, mesmo estando na contramão. A polícia iniciou rapidamente uma investigação para determinar as causas do acidente, com suspeitas de possíveis falhas nos freios do ônibus. O motorista do ônibus testou negativo para o uso de drogas e álcool.

O ônibus transportava estudantes de enfermagem da cidade vizinha de Jerez, que seguiam no caminho de um estágio profissional em um centro de saúde em Cádiz. Infelizmente, "pelo menos sete ou oito pessoas" que estavam no ponto de táxi foram atropeladas pelo veículo, resultando em três vítimas fatais e uma pessoa gravemente ferida, que foi evacuada para o Hospital Puerta del Mar.

🚨 | A Avenida las Cortes, que se localiza na cidade de Cádiz, teve um acidente envolvendo um ônibus.



- O veículo ficou desgovernado e matou 3 pessoas e deixou uma ferida.



‼️ Desejamos todo nosso apoio as famílias dos afetados;



Todos os clubes da Espanha estão se posicionando… pic.twitter.com/0gvpqedDw7 — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) October 9, 2023

As autoridades de saúde e os serviços de emergência responderam rapidamente às chamadas de socorro, mas a tragédia deixou a comunidade local em estado de choque. As nacionalidades das vítimas ainda não foram divulgadas.