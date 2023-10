Teste de DNA revela segredo sombrio na família de casal

Quando o tédio bate à porta, as opções para se distrair são diversas. Pode-se sair para caminhar, ler um livro ou até mesmo fazer um teste de DNA para descobrir mais sobre a história da família. Recentemente, um jovem casal decidiu optar pela última alternativa em busca de um pouco de "diversão". Contudo, o que começou como uma brincadeira inofensiva rapidamente se transformou em um pesadelo que abalou seu relacionamento, relata o Mirror.

Depois de realizar o teste, a mulher de 27 anos estava empolgada para descobrir detalhes interessantes sobre seus antepassados. No entanto, o que o namorado de 26 anos descobriu se tornou um segredo sombrio que abalaria o casal nos meses seguintes.

O homem revelou que sua namorada terminou o relacionamento por causa dos resultados do teste. Segundo ele, os resultados revelaram um segredo obscuro em sua árvore genealógica, algo que sua parceira simplesmente não conseguiu superar.

Ele explicou: "há um mês, minha namorada e eu pensamos que seria divertido fazer o teste de DNA oferecido pela Ancestry.com para conhecer mais sobre nossa árvore genealógica. Eles fornecem muitas informações, e levou um tempo para analisar tudo. Estávamos nos divertindo muito, mas então descobri algo sobre um de meus antepassados que me fez perder minha namorada".

"Havia alguns nomes em minha árvore genealógica que eu não reconhecia, e depois de pesquisar, descobri que um de meus antepassados era um famoso assassino em série".

pexels-mikhail-nilov-6964361

Compreensivelmente, o homem ficou horrorizado ao saber disso e decidiu questionar sua família sobre o assunto. Ele afirma que eles sabiam, mas tentaram ao máximo dissociar a família dessa pessoa. Sua namorada ficou claramente perturbada com a descoberta, e ele presumiu que ela superaria isso eventualmente. Infelizmente, ele estava errado.

"No fim de semana, minha namorada quis se encontrar para uma conversa séria comigo. Ela terminou o relacionamento porque não conseguia lidar com o fato de eu estar relacionado a um assassino em série. Ela me disse que me ama muito, mas explicou que o fato de eu ter o mesmo sangue que alguém tão maligno a fez me enxergar de maneira diferente".

Após essa revelação, o homem pediu conselhos aos usuários do Reddit sobre como reconquistar sua namorada. As pessoas ficaram chocadas com o comportamento da mulher e disseram ao homem que ele estaria melhor sem ela.

Uma pessoa comentou: "se os resultados do Ancestry.com foram capazes de abalar seu relacionamento, ela já estava a meio passo para fora e estava apenas procurando uma saída". Outra respondeu: "ela estava procurando uma desculpa ou era uma completa idiota. De qualquer forma, o OP está melhor sem ela".